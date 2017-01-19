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19 января 11:27

Конституционный суд разрешил не выплачивать компенсацию экс-акционерам ЮКОСа

Конституционный суд РФ признал неправомерным решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации бывшим акционерам ЮКОСа в размере более чем 1,866 млрд евро за банкротство нефтяной компании

Фото: day.org.ru

Конституционный суд РФ признал неправомерным решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации бывшим акционерам ЮКОСа в размере более чем 1,866 млрд евро за банкротство нефтяной компании.

Председатель КС РФ Валерий Зорькин заявил, что решение Страсбургского суда по делу ЮКОСа нарушает Конституцию России, сообщает ТАСС.

В 2014 году ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию в возмещение материального ущерба в размере 1,8 млрд евро акционерам ЮКОСа, их преемникам и наследникам. В рамках обеспечительных мер по иску было арестовано имущество Российской Федерации в Бельгии и Франции.

Российский Минюст обжаловал данное решение. По мнению ведомства, Россия на может исполнить решение ЕСПЧ в связи с тем, что оно основано на положениях Конвенции о защите прав человека и основных свобод и протоколов к ней в истолковании ЕСПЧ, приводящем к их расхождению с Конституцией РФ.

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