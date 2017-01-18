Московские власти продолжат масштабный ремонт городских улиц
Жителям Москвы в 2017 году в очередной раз придется столкнуться с неудобствами, вызванными масштабными ремонтными работами на улицах города. Мэрия столицы планирует продолжить благоустраивать город в рамках программы «Моя улица»
Жителям Москвы в 2017 году в очередной раз придется столкнуться с неудобствами, вызванными масштабными ремонтными работами на улицах города. Мэрия столицы планирует продолжить благоустраивать город в рамках программы «Моя улица».
На благоустройство улиц в 2017 и 2018 гг. из городского бюджета выделят 126 млрд рублей. Для сравнения, в 2016 году на программу «Моя улица» было выделено 22,4 млрд рублей.
По плану чиновников, в столице в текущем году должно быть отремонтировано 80 улиц. Ремонт затронет большую часть Садового кольца. В частности, работы по благоустройству будут проводиться на Лубянке, Сретенке и на набережных, сообщает «КоммерсантЪ».
Напомним, что в прошлом году чиновники отремонтировали 60 переулков и бульваров. Работы по благоустройству принесли множество неудобств, как автомобилистам, так и пешеходам.
Кроме того, выяснилось, что в ходе благоустройства улиц чиновники совсем забыли о ливневой канализации. В итоге, когда на столицу обрушились ливни, многие улицы оказались затоплены. Власти сначала объясняли потоп «аномальной погодой», но затем признали, что канализация засорилась остатками строительного мусора.
В этом году власти пообещали проложить 40 км ливневой канализации. Замена или ремонт подземных коллекторов будет произведен по 119 адресам.