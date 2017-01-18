Главу «Роснефти» уличили в использовании «мигалки» на автомобиле
Руководителя «Роснефти» Игоря Сечина заподозрили в использовании спецсигнала на своем автомобиле в нарушение закона. В списке ведомств, которым указом президента РФ выделены «мигалки», компании «Роснефть» нет
Руководителя «Роснефти» Игоря Сечина заподозрили в использовании спецсигнала на своем автомобиле в нарушение закона. В списке ведомств, которым указом президента РФ выделены «мигалки», компании «Роснефть» нет.
Таким образом, Игорь Сечин стал единственным руководителем госкомпаний и госкорпораций, который пользуется автомобильной «мигалкой».
Об установленной на автомобиле г-на Сечина «мигалке» телеканалу «Дождь» сообщили два источника из окружения главы «Роснефти» и один чиновник федерального уровня. При этом чиновник пояснил, что спецсигнал Сечину выдали в связи с тем, что после громкого «дела ЮКОСа» он находится под охраной ФСО.
В конце декабря 2016 года журналист портала Life Анастасия Кашеварова опубликовала в своем Instagram фотографию автомобиля Mercedes со спецсигналом на фоне кремлевской стены. Журналист отметила, что глава «Роснефти» сам сел за руль этой машины.
В пресс-службе «Роснефти» тогда отказались комментировать фотографию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также не ответил на вопрос о том, предоставлял ли Владимир Путин «мигалку» Игорю Сечину.
Список ведомств, сотрудники которых могут пользоваться автомобильным спецсигналом, представлен в указе президента «Об упорядочении использования спецсигналов» от 2012 года.