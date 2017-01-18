В России появятся специальные реабилитационные центры для домашних тиранов
В России в будущем появятся специальные центры реабилитации для мужчин, склонных к домашнему насилию. Вопрос о создании лечебниц для домашних тиранов обсуждался на недавнем заседании правительственной комиссии по делам несовершеннолетних
В России в будущем появятся специальные центры реабилитации для мужчин, склонных к домашнему насилию. Вопрос о создании лечебниц для домашних тиранов обсуждался на недавнем заседании правительственной комиссии по делам несовершеннолетних.
Один из участников совещания замглавы Министерства образования Вениамин Каганов сообщил телеканалу RT, что обычно женщины бегут из дома от мужа-тирана, однако было бы справедливо «помещать куда-то мужчин на время, чтобы они не мешали своей семье жить».
Вице-премьер правительство по социальным вопросам Ольга Голодец поручила Министерству труда проработать данный вопрос до 15 апреля текущего года.
Напомним, что сразу после новогодних каникул депутаты Госдумы в первом чтении проголосовали за принятие законопроекта, который переводит домашние побои, совершенные впервые, из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения.