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17 января 11:59

Российский паспорт занял 40-е место в рейтинге самых влиятельных паспортов мира

Паспорт гражданина Российской Федерации вошел в рейтинг самых влиятельных паспортов в мире. Влиятельность или мощность паспорта оценивается по количеству стран, которые его обладатель может посетить без визы

Паспорт гражданина Российской Федерации вошел в рейтинг самых влиятельных паспортов в мире. Российский документ занял в рейтинге 40-е место. Рейтинг составлен порталом Passport Index.

Влиятельность или мощность паспорта оценивается по количеству стран, которые его обладатель может посетить без визы. Российские граждане могут посещать без виз 103 государства.

При этом Россия поделила 40-е место в рейтинге с республикой Кирибати в Тихом океане. Соседями РФ оказались также Молдавия, Турция и Колумбия и Маршалловы Острова.

Самым мощным паспортов в мире оказался паспорт гражданина Германии. Немцы могут посещать без виз 157 иностранных государств.

На втором месте оказались паспорта граждан Швеции и Сингапура (156 стран без визы), а третью позицию разделили Дания, Финляндия, Франция, Испания, Швейцария, Норвегия, Великобритания и США (155 государств без визы».

Четвертое место разделили между собой Италия, Нидерланды, Бельгия, Австрия, Люксембург, Португалия и Япония. Их гражданам не нужно разрешение на въезд в 154 страны. На пятом месте разместились Малайзия, Ирландия, Канада и Новая Зеландия, чьи граждане могут ездить без виз в 155 страны.

Наименее влиятельным стал паспорт Афганистана (23 страны без визы и 95-е место рейтинга».

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