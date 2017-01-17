Единороссы возмутились приговором воспитательнице за репост видеоролика
Депутаты от «Единой России» вступились за воспитательницу из Екатеринбурга Евгению Чудновец, которую приговорили к 5 годам колонии за репост видеоролика с кадрами издевательств над ребенком в детском лагере
Депутаты от «Единой России» вступились за воспитательницу из Екатеринбурга Евгению Чудновец, которую приговорили к 5 годам колонии за репост видеоролика с кадрами издевательств над ребенком в детском лагере и требованием разобраться в инциденте.
Первый заместитель председателя комитета по жилищной политике и ЖКХ от фракции «Единая Россия» Александр Сидякин направил запрос курганскому прокурору с просьбой дать правовую оценку действиям прокурора, который изначально просил для воспитательницы 5 лет тюремного срока за репост. Другой запрос направлен в Высшую квалификационную коллегию судей на предмет проверки действий судьи, который вынес приговор.
Единоросс считает, что у стороны обвинения не было достаточных оснований просить наказания в виде реального срока, а у судьи не было достаточных оснований, чтобы применить данную меру к Евгении Чудновец.
Александр Сидякин добавил, что его коллеги по партии также возмущены вынесенным воспитательнице приговором.
Еще один запрос Сидякин направил прокурору Курганской области с просьбой проверить действия сотрудников колонии, которые посадили Чудновец в карцер за то, что она прикрыла ноги одеялом в холодной камере.
«Это дикость, которая не поддается обоснованию, ведь исправление осужденных – цель, которую преследует места лишения свободы, не подразумевает издевательств и пыток. Это запрещено международным и российским законодательством и не останется без внимания, в том числе с нашей стороны», – заявил единоросс, слова которого приводит Znak.com.
Евгения Чудновец осуждена за репост видеозаписи, на которой сотрудники детского лагеря в Катайске издеваются над мальчиком, заставляя его раздеться. Женщину признали виновной в распространении детской порнографии.
Воспитательницу направили в СИЗО-2 Шадринска, где ее посадили в карцер на 15 суток. На следующий день ее этапировали в СИЗО-5 Екатеринбурга. По данным «Медиазоны», сейчас осужденная находится уже в исправительной колонии №6 в Нижнем Тагиле.