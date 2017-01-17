Муниципальные депутаты сообщили о подмене протоколов голосования по платным парковкам
В ноябре 2016 года районные депутаты обсуждали предложение Департамента транспорта Москвы о введении платной парковки на нескольких улицах в Измайлово. Голосование по этому вопросу не проводилось, но в мэрии предоставили протокол о поддержке депутатами платной парковки
В московскую прокуратуру поступило обращение от муниципальных депутатов двух столичных районов с просьбой признать недействительным голосование по вопросу введения платной парковки. Депутаты в своем заявлении указали, что ранее опубликованные мэрией протоколы с итогами голосования были сфальсифицированы.
Заявление в прокуратуру направил депутат Северного Измайлово Дмитрий Барановский. По его словам, в ноябре 2016 года районные депутаты обсуждали предложение Департамента транспорта Москвы о введении платной парковки на нескольких улицах в Измайлово. Голосование по этому вопросу не проводилось, однако на сайте parking.mos.ru появился протокол с указанием, что семь муниципальных депутатов поддержали введение платной парковки в районе.
«При обсуждении видеокамеру отключили, но микрофоны работали, и по аудиозаписи видно, что голосования не было», - рассказал Барановский в беседе с РБК.
Московская прокуратура перенаправила обращение депутата в Измайловскую межрайонную прокуратуру, которая начала проверку.
Аналогичное заявление в Преображенскую межрайонную прокуратуру поступило от депутатов района Сокольники. Депутат Лариса Соломатина рассказала, что 22 ноября ее коллеги рассматривали вопрос о реорганизации дорожного движения и проголосовали за установку светофоров и дорожных знаков. Однако на сайте parking.mos.ru был опубликован протокол, что совет депутатов поддержал введение платной парковки в районе.
Более того, муниципальные депутаты получили другой вариант протокола, в котором о парковках речи вообще не шло. Соломатина указала, что такие действия властей являются служебным подлогом.
В межрайонной прокуратуре заявили, что «оснований для прокурорского реагирования нет».
Напомним, в конце декабря 2016 года зона платной парковки была расширена на 206 улиц в 47 районах российской столицы.