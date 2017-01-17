Стриптизерши попросили Минтруд ввести для них должностные инструкции
В письме Ассоциации стриптиз-клубов (АСК) России, направленном в Минтруда, говорится, что отечественному стриптиз-рынку необходима легализация в правовом поле и четкое регулирование
Российские стриптизерши обратились в Министерство труда с просьбой разработать и ввести для них должностные инструкции. В частности, речь идет о специальности «флирт-актриса».
В письме Ассоциации стриптиз-клубов (АСК) России, направленном в Минтруда, говорится, что отечественному стриптиз-рынку необходима легализация в правовом поле и четкое регулирование.
В ассоциации отметили, что флирт является комплексной дисциплиной, включающей в себя танец, искусство эстетического обнажения, а также психологические и разговорные навыки.
«Актриса флирта должна уметь владеть стрип-пластикой и базовыми современными танцевальными техниками, в том числе у пилона; поддерживать себя в идеальной физической форме, ухаживать за кожей, волосами», - отмечается в письме, которое цитирует «Лента.ру».
Сотрудницы стриптиз-клубов имеют право отказаться от недопустимого телесного контакта с клиентами, обращаться за помощью к охране и администраторам заведений.
Танцовщицам запрещается оказывать интимные услуги на территории клуба, оскорблять клиентов и выступать в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.