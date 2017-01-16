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16 января 13:31

Во Владивостоке прошел митинг против строительства супермаркета по заказу депутата «Единой России»

Во Владивостоке состоялся митинг, участники которого выступили против строительства супермаркета на месте сквера по заказу депутата от «Единой России» Дмитрия Сулеева. Манифестанты также начали сбор подписей за освобождение Сулеева от обязанностей главы думского комитета

Фото: Администрация города Владивостока

Во Владивостоке состоялся митинг, участники которого выступили против строительства супермаркета на месте сквера по заказу депутата городской думы от «Единой России» Дмитрия Сулеева. Манифестанты также начали сбор подписей за освобождение Сулеева от обязанностей главы думского комитета по экономической политике и муниципальной собственности.

Ранее жители города уже провели несколько митингов против супермаркета, после чего власти Владивостока сообщили, что отозвали разрешение на строительство. Ситуацию взять под контроль пообещал лично губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

Новая акция протеста состоялась в связи с тем, что рабочие так и не покинули территорию стройки. Горожане уверены, что если митинги прекратятся, то власти возобновят стройку.

По данным организаторов, инициатором строительства супермаркета выступило ООО «Версат», руководителем которой является депутат городской думы Дмитрий Сулеев. Народный избранник контролирует крупнейшую сеть супермаркетов «Реми».

Строить новый супермаркет в 4 этажа решили на месте сквера. Рабочие месяц назад начали освобождать место от деревьев. В ООО «Версат» порталу «Открытая Россия» сообщили, что это не сквер, а «незастроенная территория с зелеными насаждениями».

Запрет на строительство будет действовать до окончания судебных тяжб. Застройщик намерен обжаловать постановление мэрии.

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