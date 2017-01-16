Власти Москвы разработали для мигрантов правила поведения в виде комикса
Московские власти специально для мигрантов разработали методичку о правилах поведения в российской столице в виде комикса. Героями комикса стали популярные персонажи русских народных сказок, например, три богатыря, Кащей Бессмертный, Василиса Премудрая и так далее
Московские власти специально для мигрантов разработали методичку о правилах поведения в российской столице в виде комикса. Героями комикса стали популярные персонажи русских народных сказок.
Тираж методички «О правилах поведения мигранта в городе Москве» составляет 50 тысяч экземпляров. Столичный департамент национальной политики заплатил за разработку правил для мигрантов 7 млн рублей.
Героями обучающего комикса стали как сказочные персонажи, например, три богатыря, Снегурочка, Кащей Бессмертный, Василиса Премудрая так и исторические персонажи, например, основатель Москвы Юрий Долгорукий.
«В Москву приезжают иностранные граждане. Мы тоже считаем их сказочными героями, и их встречают сказочные герои из России, которые рассказывают приезжим о правилах пребывания», – рассказал руководитель «Поддержки трудящихся мигрантов Москвы» Александр Калинин, слова которого приводит ВВС.
Персонажей комикса создавали «заслуженные художники России, которые расписывали храм Христа Спасителя, станцию метро «Маяковская» и т.д., а вот информационное наполнение доверили юристам, которые специализируются на правах мигрантов.
В методичке мигрантам советуют не доставлять неудобств окружающим, громко не разговаривать, есть на улице и не приставать к женщинам.