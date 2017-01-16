Полицейские сообщили о новом виде мошенничества в социальных сетях
Правоохранительные органы Чукотки сообщили о новом виде обмана граждан с помощью социальных сетей. Мошенники создают в соцсетях группы различных банков и действуют от имени их сотрудников
Правоохранительные органы Чукотки сообщили о новом виде обмана граждан с помощью социальных сетей. Мошенники создают в соцсетях группы различных банков и действуют от имени их сотрудников.
Накануне в полицию обратилась местная жительница, которая подписалась на группу своего банка (название не уточняется). В группе женщина решила проконсультироваться по поводу оформления кредита.
Администратор сообщества написал клиентке банка, что ее обращение зарегистрировано. Затем потерпевшей написал другой человек, представившийся консультантом банка. Он попросил у женщины номер банковской карты и срок ее действия. Лжесотрудник сообщил, что данная информация необходима для того, чтобы проверить платежеспособность клиента.
Через несколько минут женщине пришло сообщение с шестизначным кодом с номера 900. Консультант попросил клиенту никому не сообщать данный код и добавил, что ей необходимо перемножить два числа из полученного кода и получившуюся сумму направить ему.
После проведенных операций женщине пришло сообщение, в котором злоумышленники сообщили ей, что сняли с ее счета деньги в размере 5 тысяч рублей.
Правоохранительные органы просят российских граждан быть внимательными, не доверять постам в социальных сетях и не сообщать незнакомцам свои персональные данные.