Сбербанк прекратил выдачу государственных кредитов на образование
Российский Сбербанк сообщил о приостановке выдачи образовательных кредитов с государственной поддержкой. Ранее молодые россияне могли брать в банке займы на оплату обучения в вузе, который заключил соответствующий договор с банком и Министерством образования
Российский Сбербанк сообщил о приостановке выдачи образовательных кредитов с государственной поддержкой. Ранее молодые россияне могли брать в банке займы на оплату обучения в вузе, который заключил соответствующий договор с банком и Министерством образования.
В Сбербанке свое решение объяснили оптимизацией программы поддержки образовательного кредитования Минобрнауки. В свою очередь в министерстве сообщили, что оптимизация программы не предполагает сокращения ее финансирования, сообщает «КоммерсантЪ».
В рамках программы поддержки образовательного кредитования банки могут выдавать образовательный кредит на сумму до 100% стоимости обучения сроком на период обучения плюс десять лет с процентной ставкой 7,5%. По условиям программы, 3/4 ставки рефинансирования субсидируется государством.
Сбербанк является единственной финансовой организацией, которая выдает образовательные кредиты с господдержкой. Ранее аналогичные займы выдавал Росинтербанк, но осенью 2016 года он лишился лицензии.
С июля по сентябрь 2016 года по данной программе было выдано около 480 млн рублей, что в два раза превышает объем кредитования за тот же период 2015 года.