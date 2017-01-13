В Татарстане у злостных неплательщиков за коммуналку будут изымать детей
В России задумались об изъятии детей из семей злостных неплательщиков за коммунальные услуги. С таким предложением, в частности, выступил глава Зеленодольского муниципального района Татарстана Александр Тыгин
В России задумались об изъятии детей из семей злостных неплательщиков за коммунальные услуги. С таким предложением, в частности, выступил глава Зеленодольского муниципального района Татарстана Александр Тыгин.
Чиновник, аргументируя свою инициативу, отметил, что в домах должников за ЖКХ дети могут умереть.
По данным издания «Вечерняя Казань», Александр Тыгин уже поручил своим чиновникам «организовать работу отдела опеки и попечительства по изъятию несовершеннолетних детей, проживающих в жилых помещениях с задолженностью за энергоносители».
Уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина назвала действия районных властей незаконными.
«Если выяснится, что в Зеленодольском районе органы опеки изымают у родителей детей именно по причине задолженности, то их действия незаконны», - заявила омбудсмен.
Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова обвинила власти района Татарстана в манипулировании детьми, что является недопустимым.
Гачальник отдела по связям с общественностью и СМИ районной администрации Александр Коршунов в беседе с РБК отметил, что изъятие детей у неплательщиков за газ и электричество является крайней мерой.
«Если что-то случится с ребенком, то родителей-алкоголиков никто обвинять не будет. Все придут в администрацию, будут говорить: «вы не досмотрели», - посетовал чиновник.
Коршунов напомнил, что в январе 2016 года в Леногорском районе погибли пятеро детей, родители которых не платили за коммуналку. В их доме отключили газ и электричество, после чего неблагополучные родители стали сами топить помещение. Это привело к пожару и гибели детей.