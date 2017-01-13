Сергей Полонский признался в даче взятки высокопоставленным чиновникам
Бизнесмен Сергей Полонский, обвиняемый в мошенничестве с деньгами дольщиков элитных ЖК, потребовал вызвать в Пресненский суд по своему делу бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и действующего градоначальника Сергея Собянина
Бизнесмен Сергей Полонский, обвиняемый в мошенничестве с деньгами дольщиков элитных ЖК, потребовал вызвать в Пресненский суд по своему делу бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и действующего градоначальника Сергея Собянина. Всю вину за недострой жилых комплексов бизнесмен возложил на Собянина и его заместителя Марата Хуснуллина. Еще одним громким заявлением Полонского стало признание в даче взятки бывшему вице-мэру Москвы Владимиру Ресину.
В своем выступлении Сергей Полонский заявил, что строительство комплексов «Кутузовская миля» и «Рублевская ривьера» не было завершено по вине Сергея Собянина и его заместителя по градостроительной политике Марата Хуснуллина. Защита предпринимателя намерена ходатайствовать о вызове высокопоставленных московских чиновников в суд. Также в суд просят вызвать бывшего мэра столицы Юрия Лужкова.
В мэрии Москвы требование вызвать в суд Собянина и Хуснуллина пока не прокомментировали, а Лужков сообщил РИА Новости, что в случае вызова явится в суд. В то же время экс-мэр признался, что делу Полонского ему неизвестно.
Сергей Полонский в своих показаниях упомянул также бывшего вице-мэра Москвы Владимира Ресина и депутата Госдумы Леонида Слуцкого. По словам бизнесмена, в обмен за содействие в оформлении инвестиционного контракта по «Кутузовской миле» он «вынужден был дать им взятку» в виде 990 квадратных метров в пентхаусе «Кутузовской мили».
Полонский уточнил, что через чиновников пытался добиться передачи функций застройщика по строительству «Кутузовкой мили» от «навязанного» правительством Москвы ЗАО «ФЦСР» его компании Mirax Group, которая являлась инвестором строительства, сообщает BFM.
Бизнесмен пытался решить этот вопрос в правительстве Москвы и заявлял, что ЗАО «ФЦСР» задерживает платежи подрядчикам, а также не выполняет свои обязательства по другим проектам. Столичное правительство к доводам бизнесмена не прислушалось, а затем ему свою помощь в решении вопроса предложили Владимир Ресин и Леонид Слуцкий.
Г-н Москвы Ресин отказался комментировать громкое заявление Полонского, а депутат Слуцкий назвал его показания «бредом».
Основатель компании «Миракс групп» Сергей Полонский обвиняется в хищении 2,6 млрд рублей дольщиков «Кутузовской мили» и «Рублевской ривьеры».