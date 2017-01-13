На сайте администрации района Мордовии обнаружили рекламу проституток
В Мордовии разгорелся скандал в связи с размещением объявления об услугах проституток на сайте органов государственной власти. Блогеры обнаружили такую рекламу на сайте администрации Чамзинского района республики
В Мордовии разгорелся скандал в связи с размещением объявления об услугах проституток на сайте органов государственной власти. Блогеры обнаружили такую рекламу на сайте администрации Чамзинского района республики.
Реклама петербургских проституток размещена под видом одного из разделов сайта сhamzinkarm.ru, сообщает Лента.ру.
В ответ на возмущение блогеров в социальных сетях чиновники из правительства Мордовии пояснили, что сайт районной администрации был создан несколько лет назад «на коленке».
Спустя некоторое время, когда был принят федеральный закон, регламентирующий регистрацию и работу сайтов госорганов, у Чамзинского района появился другой портал. Официальный сайт администрации располагается по адресу сhamzinka.e-mordovia.ru.
Что касается сайта сhamzinkarm.ru, где была обнаружена реклама проституток, по словам чиновников, не обновлялся с 2012 года.
«Этот же сайт с проститутками непонятно кому принадлежит и кем управляется - концы очень трудно найти...», - отметил представитель мордовской администрации.
Стоит отметить, что сайт сhamzinkarm.ru после скандала перестал открываться.