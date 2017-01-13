Силовики ради дачи генерала ФСБ перенесли государственную границу
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального получил ответ на жалобу по поводу строительства дачи генерала Пограничной службы ФСБ Николая Козика на участке государственной границы. Согласно российскому законодательству данная земля должна быть изъята из гражданского оборота
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального получил ответ на жалобу по поводу строительства дачи генерала Пограничной службы ФСБ Николая Козика на участке государственной границы. Согласно российскому законодательству данная земля должна быть изъята из гражданского оборота.
В ответе Главной военной прокуратуры говорится о том, что дача генерала расположена на землях, предназначенных для сельскохозяйственной деятельности. В свою очередь решение о переводе земель в категорию сельскохозяйственных было принято правительством Ленинградской области.
В прокуратуре также указали, что забор и мины вокруг дачи генерала Козикова предназначаются «для воспрепятствования выхода диких животных» из леса к населенным пунктам и дорогам.
Комментируя ответ прокуратуры, основатель ФБК с иронией похвалил силовые ведомства за находчивость. «Давно так не смеялся над способом чиновника выкрутиться из щекотливой ситуации. ФСБ, Погранслужба и главная военная прокуратура получают наш приз за находчивость…. ФСБ и Погранслужба не стали убирать дачу, расположенную за забором и контрольно-следовой полосой. Они убрали ... границу», - отметил Алексей Навальный.
Власти уверяют, что забор с камерами, табличками «Мины» и пограничной бороной перед ним вообще не имеет отношение к границе. Таким образом, местные жители лица теперь имеют право заходить внутрь периметра.
Согласно российскому законодательству, госграница России состоит из пограничной зоны (от пяти до 30 километров) и зоны инженерно-технических сооружений (два-три километра от границы). В пограничной зоне местным жителям находиться можно, а во второй зоне – нет.
Расследование о даче генерала ФСБ Николая Козика в приграничной зоне было опубликовано борцами с коррупцией осенью 2016 года. По данным ФБК, дача находится в зоне инженерно-технических сооружений, где по закону строительство запрещено.