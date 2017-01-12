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12 января 08:05

Открытое правительство рассмотрит вопрос об отмене «закона Яровой»

Открытое правительство во главе с Михаилом Абызовым рассмотрит петицию с требованием отменить «закон Яровой». На сайте Российской общественной инициативы петиция за отмену скандального закона собрала более 100 тысяч подписей

Фото: politikus.ru

Открытое правительство во главе с Михаилом Абызовым рассмотрит петицию с требованием отменить «закон Яровой». На сайте Российской общественной инициативы петиция за отмену скандального закона собрала более 100 тысяч подписей.

Представители сотовых операторов и глава Фонда информационной демократии Илья Массух сообщили газете «Ведомости», что заседание по данному вопросу состоится 19 января. Эксперты открытого правительства, в частности, рассмотрят возможность отмены «закона Яровой».

Отметим, что сотовые операторы еще на стадии обсуждения «закона Яровой» в Госдуме и Совете Федерации просили власти не принимать документ, который среди прочего подразумевает хранение сообщений и голосовой информации абонентов. Представители сотовых компаний отмечают, что выполнение требований антитеррористического закона Ирины Яровой приведет к миллиардным тратам.

В петиции против «закона Яровой» отмечается, что его реализация требует больших денежных средств, что приведет к банкротству многих интернет-компаний и снизит доход государства от налогов.

В случае если экспертная группа Открытого правительства признает отмену «закона Яровой» целесообразной, то она направит документ в Госдуму на пересмотр.

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