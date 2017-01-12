Калининградский губернатор предложил объявить бобров вредителями
Врио губернатора региона Антон Алиханов заявил, что бобры вредят хозяйству Калининградской области – от придорожного строительства до сельского хозяйства. В этой связи чиновник предложил круглогодично выдавать лицензию на отстрел вредителей
В России бобров могут официально объявить вредителями. Против этих животных ополчились власти Калининградской области.
Врио губернатора региона Антон Алиханов заявил, что бобры вредят хозяйству Калининградской области – от придорожного строительства до сельского хозяйства. В этой связи чиновник предложил круглогодично выдавать лицензию на отстрел вредителей или же разрешить отстреливать их без лицензии.
«Есть мнение, что бобры являются для Калининградской области вредными животными ровно по той причине, что их жизнь негативно сказывается на состоянии земель в Калининградской области», - отметил калининградский губернатор, слова которого приводит «КоммерсантЪ».
Руководитель программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы России Владимир Кревер, комментируя предложение Алиханова, отметил, что в российском законодательстве отсутствует само понятие «вредные животные».
Инициативу с отстрелом бобров он назвал излишней. Кревер считает, что вопрос о регулировании численности животных должны решать профессионалы.