Российские отельеры выступили против введения курортного сбора
Отельеры Ставропольского края выступили против введения в регионе так называемого курортного сбора. Напомним, с 1 марта текущего года в качестве эксперимента такой налог будет введен в Минеральных Водах, Кисловодске, Железноводске, Ессентуках и Пятигорске
Отельеры Ставропольского края выступили против введения в регионе так называемого курортного сбора. Напомним, с 1 марта текущего года в качестве эксперимента такой налог будет введен в Минеральных Водах, Кисловодске, Железноводске, Ессентуках и Пятигорске. Владельцы гостиниц считают, что курортный сбор снизит туристический поток в регион.
По данным министерства по делам Северного Кавказа, сбор за пользование курортной инфраструктурой составит около 150 рублей в сутки с одного туриста. Законопроект о введении «налога на туристов» планируется внести в Госдуму до 1 марта 2017 года.
По подсчетам ставропольских властей, в 2017 году курортный сбор должны заплатить 733 тысячи человек. Дети и льготники от уплаты такого налога освобождены.
Между тем, жители региона, которые работают в курортной отрасли, выступили против введения курортного сбора. В беседе с «Кавказским узлом» отельеры отметили, что денег, которые в качестве налогов платят гостиницы, вполне достаточно для содержания курортов в порядке.
Владельцы гостиниц считают, что курортный сбор только отпугнет туристов. Кроме того, путевки могут подорожать на 10-15%. В среднем, семья из двух человек после введения курортного сбора должна будет за свой отдых дополнительно заплатить 3 тысячи рублей. Заплатив курортный сбор, туристы могут отказаться от экскурсий и других развлечений.