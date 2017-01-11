Дальнобойщики готовят новые акции протеста против повышения тарифов в системе «Платон»
Водители большегрузов готовят новые акции протеста против повышения тарифов в системе «Платон» в два раза и ужесточения наказания за неуплату проезда по федеральным трассам. Ранее о скором повышении тарифов в системе «Платон» сообщили в Минтрансе
Водители большегрузов готовят новые акции протеста против повышения тарифов в системе «Платон» в два раза. Ранее о повышении цен на проезд для грузовиков по федеральным трассам сообщил Минтранс.
Минтранс также предлагает ужесточить наказание за отказ оплачивать проезд в системе «Платон» и отменить 50%-ю скидку на оплату штрафа в 20-дневный срок.
В ответ на действия Минтранса дальнобойщики планируют провести серию акций протеста. «Минтранс считает, что тестовый период пройден и теперь можно «глушить неплательщиков по-настоящему. С начала года работают более 200 контрольных рамок, соответственно, владельцев грузовиков будут всякими способами принуждать оплачивать проезд, в том числе под угрозой штрафов», - заявил в беседе с «Открытой России» координатор ассоциации «Дальнобойщик» Валерий Войтко.
Председатель Объединения перевозчиков России (ОПР) Андрей Бажутин отметил, что водители и транспортные компании пытались вести диалог с властями, но их не услышали. «Господин Дворкович (вице-премьер Аркадий Дворкович – ред.), видимо, решил прибегнуть к методу кнута. Что ж, власти будут штрафовать - люди будут выходить на улицы», - заявил Бажутин.
Дальнобойщики говорят, что будут бастовать до тех пор, пока представители власти «не сядут с ними за круглый стол и не выслушают перевозчиков по поводу их проблем».
«Наша сила, наше оружие - это наши колеса и монтировки под сиденьем», - добавил Андрей Бажутин.
Когда водители большегрузов планируют начать акции протеста, не сообщается.
Сейчас тариф за проезд по федеральным трассам для грузовых автомобилей массой более 12 тонн составляет 1,53 рубля за километр. Минтранс считает, что пора переходить на тариф в 3,06 рубля за километр. Ведомство Максима Соколова также предлагает отменить правило, предусматривающее наложение только одного штрафа в сутки для большегрузов за зафиксированную камерами неоплату в системе «Платон». Штраф за неуплату составляет 5 тысяч рублей. За повторное нарушение в течение одного года штраф составляет 10 тысяч рублей.