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11 января 11:35

Мэр заваленного снегом Томска попросил горожан помочь с уборкой улиц

Мэр города Иван Кляйн сообщил, что в Томске выпало небывалое количество осадков и попросил бизнесменов помощь в ликвидации сугробов. Соответствующее обращение градоначальника опубликовано на сайте администрации

Фото: kp.by

Мэрия Томска обратилась к местным бизнесменам за помощью в уборке снега. Чиновники признали, что коммунальные службы не справляются с таким количеством снега.

Мэр города Иван Кляйн сообщил, что в Томске выпало небывалое количество осадков и попросил бизнесменов помощь в ликвидации сугробов. Соответствующее обращение градоначальника опубликовано на сайте администрации.

Сложившуюся ситуацию со снегом мэр назвал неординарной. Со ссылкой на синоптиков Кляйн сообщил, что в Томске снежный покров превысил среднегодовые значения в два раза и составляет более 90 сантиметров.

Ресурсов муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» оказалось недостаточно для качественной уборки улиц, хотя последние два месяца коммунальщики работают в усиленном режиме.

Мэр призвал местных бизнесменов и жителей города «подставить плечо» коммунальщикам и принять участие в уборке улиц от снега. Речь идет об очистке прилегающих к предприятиям территории, въездов и выездов к ним, а также уборке парковочных мест и вывозе с них снега.

«Неравнодушных к нынешней погодной аномалии томичей прошу провести снежную уборку во дворах и прилегающих к ним подъездах, а управляющие компании и ТСЖ обеспечить активных горожан инструментом и техникой для вывоза снега», - отметил мэр Томска.

Отметим, что в Томске сильные снегопады идут с ноября. Накануне Нового года в городе даже был введен режим ЧС. Мэрия была вынуждена направить 97 млн рублей, заложенные на вывоз снега в течение всего года, на работы в первом квартале 2017 года, сообщает Vtomske.ru.

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