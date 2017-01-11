Мэр заваленного снегом Томска попросил горожан помочь с уборкой улиц
Мэр города Иван Кляйн сообщил, что в Томске выпало небывалое количество осадков и попросил бизнесменов помощь в ликвидации сугробов. Соответствующее обращение градоначальника опубликовано на сайте администрации
Мэрия Томска обратилась к местным бизнесменам за помощью в уборке снега. Чиновники признали, что коммунальные службы не справляются с таким количеством снега.
Мэр города Иван Кляйн сообщил, что в Томске выпало небывалое количество осадков и попросил бизнесменов помощь в ликвидации сугробов. Соответствующее обращение градоначальника опубликовано на сайте администрации.
Сложившуюся ситуацию со снегом мэр назвал неординарной. Со ссылкой на синоптиков Кляйн сообщил, что в Томске снежный покров превысил среднегодовые значения в два раза и составляет более 90 сантиметров.
Ресурсов муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» оказалось недостаточно для качественной уборки улиц, хотя последние два месяца коммунальщики работают в усиленном режиме.
Мэр призвал местных бизнесменов и жителей города «подставить плечо» коммунальщикам и принять участие в уборке улиц от снега. Речь идет об очистке прилегающих к предприятиям территории, въездов и выездов к ним, а также уборке парковочных мест и вывозе с них снега.
«Неравнодушных к нынешней погодной аномалии томичей прошу провести снежную уборку во дворах и прилегающих к ним подъездах, а управляющие компании и ТСЖ обеспечить активных горожан инструментом и техникой для вывоза снега», - отметил мэр Томска.
Отметим, что в Томске сильные снегопады идут с ноября. Накануне Нового года в городе даже был введен режим ЧС. Мэрия была вынуждена направить 97 млн рублей, заложенные на вывоз снега в течение всего года, на работы в первом квартале 2017 года, сообщает Vtomske.ru.