Власти США включили главу Следственного комитета РФ в «список Магнитского»
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин вошел в санкционный список США, связанный с так называемым «законом Магнитского». О расширении данного санкционного списка Минфин США сообщил в понедельник, 9 января
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин вошел в санкционный список США, связанный с так называемым «законом Магнитского». О расширении данного санкционного списка Минфин США сообщил в понедельник, 9 января.
Помимо Александра Бастрыкина в «список Магнитского» попали следователь Станислав Гордиевский, фигурант проведенного фондом Hermitage Capital (Сергей Магнитский работал там юристом – ред.) расследования Геннадий Плаксин, бизнесмен Дмитрий Ковтун и депутат Госдумы Андрей Луговой. Напомним, что Ковтун и Луговой являются фигурантами расследования об отравлении в Лондоне экс-сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко.
«Акт Магнитского» или «закон Магнитского» был принят в США в 2012 году. Данный документ вводит персональные санкции в отношении российских должностных лиц, причастных к нарушению прав человека.
Закон назвали в честь юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, погибшего в московском СИЗО. Магнитского арестовали по обвинению в уклонении от уплаты налогов после того, как он раскрыл мошенническую схему с возвратом налогов.
В конце декабря 2016 года президент США Барак Обама подписал закон, который придает глобальный статус «закону Магнитского».