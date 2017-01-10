Выпасть из нирваны
В связи с возможными посадками преподавателей йоги и тех, кто эту бесовскую йогу практикует, я думаю, что нам всем нужно - пока не поздно - не только не отказываться от занятий йогой, но даже наоборот - расширять число ее адептов. Из чисто практических соображений. Человек, попадающий в объятия отечественной Фемиды и еще одного важного божества, известного под древнегреческим именем ФСИН, обязан быть готов ко всему. Что его могут запихнуть за малейшую провинность или вовсе безо всякого повода в карцер, где будет холодно, где будет круглые сутки гореть свет, где нельзя лечь и даже сесть, а можно только скрючиться. Человека могут бить, макать башкой в унитаз, могут лишать сна и пищи.
Обычный человек свихнется. А вот йог - выдержит. Известно множество рассказов о чудесах, творимых йогами. Они способны не спать неделями, а с другой стороны умеют не ложиться и не садиться и спят стоя, даже если у них над ухом будут бить в барабаны и стрелять из пулемета. Они могут принять такую позу, что в этом тесном карцере поместится не один йог, а человек двадцать и все будут говорить «ом!». Они не чувствительны к боли, они не ведают страха и усталости. На вопрос следователя: «Вы дебил?», они ответят ему «ом хари ом».
Идиотская история с задержанием в Питере и натуральным судебным делом против Дмитрия Угая, который просто прочел лекцию про йогу, напоминает нам старую истину, что нельзя жить в обществе и быть свободным от общества. Что от идиотов ты не спрячешься ни в тайге, ни в скиту, ни в позе лотоса. Что если ты живешь и никого не трогаешь, то это вовсе не значит, что никто не станет трогать тебя.
Конечно, сама Яровая, которая придумала свой феерический закон, наверняка, не считает йогу враждебным сектантством, насланным на Русь. И Путин, который закон подписывал, вряд ли так думает. А Дмитрий Анатольевич, как говорят, и сам не чужд йоги – иногда он действительно очевидно пребывает в нирване. Все эти люди ничего такого в виду не имели. Но принятые с их помощью решения начинают выполнять люди, далекие от интеллектуальной деятельности. А, кроме того, люди, которые стремятся наловить всех подряд и побольше — и тем самым заслужить звездочки на погоны, премии, повышения по службе и прочие прелести.
Адский механизм начинает работать сам по себе, намного превосходя ожидания его создателей. Поэтому всем нам могут пригодиться знания и навыки, о которых мы даже не думали прежде. И те, кто полагали, что йога – это приятное занятие, ведущее к гармонии души и тела, теперь должны понимать, что йога – это с одной стороны опасное антироссийское занятие, но с другой стороны – возможно единственный способ перенести любые физические и моральные страдания.
Источник - Эхо Москвы