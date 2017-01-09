Москвичам предлагают сдать свои новогодние елки на переработку
Жителям Москвы предложили отдать на переработку живые новогодние елки после их использования. Первый пункт сбора использованных елок открылся в понедельник, 9 января, в экопарке «Битцевский лес». До конца текущей недели в столице откроются еще около 20 таких пунктов
Жителям Москвы предложили отдать на переработку живые новогодние елки после их использования. Первый пункт сбора использованных елок открылся в понедельник, 9 января, в экопарке «Битцевский лес».
До конца текущей недели в столице откроются еще около 20 пунктов сбора елок. Далее новогодние деревья измельчат в щепки и отправят в питомники для защиты растений, сообщает «Коммерсант FM».
Кроме того, хвойные растения всегда готовы принять животноводческие хозяйства, которые добавляют их в рацион скота, рассказала координатор акции «Елочный круговорот» экологического движения «За раздельный сбор» Анна Павлюк.
Стоит отметить, что в отличие от России в ряде европейских стран уже давно налажена система повторного использования новогодних елок. Например, в Финляндии в январе и феврале каждый десятый дом получает отопление и горячую воду благодаря утилизации елок.
В Берлине опилками и хвоей также отапливают дома и социальные объекты. После новогодних праздников в местную котельную поступает около 400 тысяч елок. Этого сырья хватает до марта.
В Швеции переработанные елки используют в производстве косметики и мебели.
Также новогодние елки можно дробить в щепу, а затем использовать ее в саду. Для сравнения, в Москве и области весной мешок щепы для осыпки растений стоит 400-500 рублей.