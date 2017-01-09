Синоптики сообщили о резком потеплении в Москве и Подмосковье
В Москве и Московской области к концу текущей недели ожидается резкое потепление. По данным синоптиков, дневная температура воздуха к выходным составит 0 градусов. Отметим, что в понедельник, 9 января, температура воздуха составляет -27 градусов
В Москве и Московской области к концу текущей недели ожидается резкое потепление. По данным синоптиков, дневная температура воздуха к выходным составит 0 градусов. Отметим, что в понедельник, 9 января, температура воздуха составляет -27 градусов.
По данным центра погоды «Фобос», морозы в столице ослабнут и к выходным температура воздуха повысится до 0 градусов. Однако вместе с потеплением в столичный регион придут снегопады.
Во вторник через столичный регион пройдет теплый фронт, поэтому ночная температура составит -15, -17 градусов, а днем -7, -9 градусов. К четвергу дневная температура воздуха составит уже -4 градуса.
В пятницу и субботу погода испортится из-за атлантического циклона, который принесет снегопады и метели. Зато в субботу столбики термометра покажут уже 0 градусов.