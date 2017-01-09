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Таисия Бекбулатова Олег Трутнев
Коммерсантъ
09 января 03:53

Пар сгущают до табачного дыма

С вейпами хотят поступить как с сигаретами

Мосгордума (МГД) может начать работу в 2017 году с внесения в Госдуму законопроекта о регулировании продажи и использования вейпов (электронных испарителей). Поправки призваны приравнять вейпы к сигаретам: их использование в общественных местах будет ограничено, а продавать их можно будет только совершеннолетним. Инициатором проекта является спикер МГД Алексей Шапошников ("Единая Россия"). Схожие законопроекты в Госдуму вносились, но одобрения не получили. Господину Шапошникову такие инициативы нужны "для повышения личной популярности и напоминания москвичам о существовании Мосгордумы", считает эксперт.

Спикера Мосгордумы не устроило, что федеральное законодательство "не регулирует вопросы курения, продажи, оборота электронных сигарет (вейпов), в том числе несовершеннолетним". По информации, в МГД обсуждалось несколько вариантов, как добиться контроля над вейпингом: предлагалось, в частности, поддержать уже внесенные в Госдуму схожие законопроекты или попытаться регулировать этот вопрос в рамках городских полномочий в соответствии с законами "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" и "Об образовании в РФ". В итоге было решено, что таких полномочий недостаточно, а чужие инициативы могут остаться без движения. Поэтому Мосгордума планирует после новогодних праздников оформить свои предложения в отдельный законопроект и внести его в Госдуму.

МГД хочет ввести понятия "электронные системы доставки никотина" (ЭСДН) и "электронные системы доставки продуктов, не являющихся никотином", чтобы под регулирование подпадали никотиносодержащие и безникотиновые электронные испарители, электронные сигареты, электронные кальяны, электронные парогенераторы и другие аналогичные устройства. Предложено запретить продажу вейпов несовершеннолетним; ограничить использование вейпов с никотином в общественных местах; ограничить рекламу вейпов; установить требования, которые "позволят их классифицировать, определять некачественную продукцию и контролировать ее оборот".

"Использование вейпов не регулируется антитабачным законом в силу отсутствия в них табачного дыма, процесса тления и визуального сходства с сигаретами,— сказал Алексей Шапошников.— Есть основания предполагать, что моду на вейпы продвигают производители, среди которых есть и табачные компании. В условиях сокращения рынка они борются за сохранение прибыли, искусственно формируя спрос на новый вид продукции". По его словам, использование вейпов "такая же пропаганда курения, как и в случае с обычными сигаретами". Спикер МГД также предлагает департаменту образования Москвы провести в школах лекции о вреде вейпинга и подумать над созданием социальной рекламы против "парения". Дискуссия вокруг ограничения вейпинга идет давно. "Сегодня пар, завтра никотин. Надо запрещать",— призывал в сентябре экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. В декабре о необходимости приравнять электронные сигареты к обычным заявили в Минздраве.

"Алексей Шапошников мало известен широкой публике. Так что резонансные законопроекты для повышения личной популярности и напоминания москвичам о существовании Мосгордумы явно не лишние",— считает политтехнолог Константин Калачев.

Председатель правления Профессионального альянса участников русского рынка электронных никотиновых систем (ПАУРРЭНС) Максим Королев убежден, что полностью распространять на электронную продукцию ограничения, действующие для обычных сигарет, неправильно: "Наоборот, электронные системы должны в определенной степени поощряться к распространению, потому что таким образом достигается цель рамочной конвенции ВОЗ — уменьшить вред от канцерогенов, содержащихся в табачном дыме". Он добавляет, что примерно полтора года назад сенаторы Валерий Рязанский и Игорь Чернышев выступали с инициативой, подобной предложению Мосгордумы, но она не была поддержана. Позже, в апреле 2016 года, сенаторами в Госдуму были внесены два законопроекта, которые, по мнению господина Королева, содержат справедливые ограничения для отрасли. Речь идет о базовом проекте "Об особенностях оборота электронных систем доставки никотина" и сопровождающих его поправках к другим законам. Эти инициативы допускают использование электронных систем в заведениях общепита и на объектах транспортной инфраструктуры — аэропортах, остановках, станциях. При этом запрещается использование внутри транспортных средств, на рабочих местах, в медицинских, спортивных и культурных учреждениях. Допускается также реклама в печатной прессе.

Начиная с 2017 года производители электронных систем доставки никотина вынуждены платить акциз в размере 40 руб. за штуку (в 2018 году он должен составить 44 руб., в 2019-м — 48 руб.). Жидкости, которые используются в таких системах, с этого года облагаются акцизом в 10 руб. за 1 мл. По данным ПАУРРЭНС, сегодня в России около 1,5 млн пользователей электронных систем. При этом их число ежегодно увеличивается на 20-25%.

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