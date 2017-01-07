Меню
Общество
Конопля в законе. Как легально заработать на запретном растении
Общество
07 января 16:19

Власти Москвы не будут отменять велопарад из-за сильных морозов

В Москве в воскресенье, 8 января, состоится велопарад. Столичные власти не стали отменять мероприятие, не смотря на сильные морозы. По данным синоптиков, температура воздуха днем 8 января составит -24 градуса

В Москве в воскресенье, 8 января, состоится велопарад. Столичные власти не стали отменять мероприятие, не смотря на сильные морозы. По данным синоптиков, температура воздуха днем 8 января составит -24 градуса.

Чиновники тем временем сообщили, что участники велопарада смогут бесплатно провезти свои велосипеды в общественном транспорте.

Цель зимнего велопарада – развитие велосипедной инфраструктуры и обеспечение безопасности на дорогах.

Сбор участников велопарада пройдет в 10:00 на ул. 3-я Фрунзенская. Само мероприятие начнется в 11:00. Маршрут пройдет по набережным Москвы-реки до Кремля и обратно.

Читайте также
Московские власти «подарили» водителям бесплатную парковку с 1 по 8 января
Акцию протеста против платных парковок посетили две тысячи москвичей
Московский омбудсмен пообещала проверить целесообразность расширения зоны платной парковки
Сейчас на главной
Горячие новости
Дальнобойщики заблокировали въезд на платную магистраль в Санкт-Петербурге
Дальнобойщики сразу после новогодних праздников начали акцию протеста против платной работы магистрали «Западный скоростной диаметр» (ЗСД)
Горячие новости
​«Боярышник» шагает по России
После массового отравления суррогатным алкоголем в Иркутске аналогичный случай был зафиксирован в Красноярске. По состоянию на 6 января в этом городе четыре человека скончались после употребления алкоголя
Горячие новости
В Стамбуле террорист расстрелял посетителей новогодней вечеринки
В Стамбуле в новогоднюю ночь произошел теракт в одном из элитных ночных клубов в районе Бешикташ. Согласно последним данным, в результате теракта погибли 39 человек и еще 70 получили ранения
Горячие новости
Праздник к нам приходит
«Хочу обратить внимание, что с 1 по 8 января зона платного парковочного пространства на улицах Москвы будет бесплатной для всех автомобилистов», - заявил глава Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов
кино
Год кино сверхреальности
Объявленный Годом кино, 2016-й остался для российского кинематографа рядовым эпизодом в его невыигрышной конкуренции с мировым. По мнению экспертов, для мирового же кино это был важный год перемен и перспективных тенденций.
Горячие новости
А у нас в квартире газ! А у вас?
По мнению главы Ростехнадзора, газ следует запретить как в строящихся многоквартирных домах, так и уже в эксплуатируемых. В качестве альтернативы газу чиновник предложил устанавливать в жилых домах электробытовые приборы
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

УВЗ
Рогозин признал крах УВЗ
О радикальной необходимости оздоровления гражданского направления деятельности УВЗ заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин. Тем самым лишний раз подтвердив диагноз, который «Общая газета» поставила команде Олег Сиенко еще три года назад ...
Горячие новости
Московский суд постановил вернуть Игорю Трунову статус адвоката
«Удовлетворить исковые требования Трунова, оспаривающего действия адвокатской палаты. Восстановить Трунова в статусе адвоката после вступления решения в законную силу», - говорится в решении суда
Горячие новости
Больше одного кредита в руки не давать
Российские банки могут ограничить выдачу потребительских кредитов гражданам, имеющих долги перед финансовыми организациями. С соответствующей инициативой выступил президент Владимир Путин
Семнадцатого года не будет
К столетней годовщине революции в России страна пришла в совершенно нереволюционном настроении. Следующий год и власть, и бизнес, и общество предпочли бы просто пропустить. Все видимые угрозы серьезных перемен в 2016 году заблаговременно сняты, все большие планы перенесены на 2018 год.
Горячие новости
Владимир Путин подписал «закон садистов»
Глава государства Владимира Путин в минувший четверг подписал закон, который правозащитники прозвали «законом садистов». Документ среди прочего разрешает применять силу к заключенным.
Горячие новости
В России в условиях кризиса средний размер взятки вырос до 800 тысяч рублей
В России средний размер взятки за год вырос до 800 тысяч рублей, не смотря на финансовый кризис в стране. Так, если в 2015 году средняя взятка составляла примерно 613 тысяч рублей, то в текущем году ее размер вырос до 810 тысяч рублей
рейтинги
«ПИАРаты» ХХI века
Центр информационных технологий (ЦИК) «Рейтинг» провел опрос российских политтехнологов о формах и методах современных «черных технологий», применяемых в корпоративных и политических сферах. Респондентам было предложено ответить на несколько вопросов ...
Горячие новости
Дед Мороз и электричество
В Бурятии есть поселок, жители которого живут без света с 1996 года. Тогда в результате пожара была уничтожена ЛЭП, а остатки проводов срезали охотники за цветным металлом. С тех пор местные жители живут без света, а власти проблемы поселка решить не могут из-за отсутствия денег
моспаркинг
Жадность без границ
Историй о неверно наложенных Моспаркингом штрафах, о подставах со стороны парковщиков, о тупой работе системы платных парковок, не говоря уже о том, какими способами бизнесмен, а временно сотрудник столичной мэрии Максим Ликсутов удовлетворяет за счет москвичей аппетиты своей империи, много. Но вот еще одна ...
Авторская колонка
Почему я не летаю
Я не летаю на самолетах. Вообще. То есть пару раз пытался, но на высоте 10 000 метров меня сковывает такой холодный ужас, что никакого желания снова сесть в самолет не возникает. Анализируя природу этого ужаса, я пришел к выводу, что он возникает из ощущения бессилия. Бессилия что-то изменить.
Харламов Денис
Горячие новости
Причиной крушения Ту-154 в Сочи признали техническую неисправность
Наиболее вероятной причиной крушения самолета Ту-154 летного отряда Минобороны в Сочи назвали нештатную работу техники. В свою очередь в Минобороны заявили, что окончательные выводы будут сделаны не ранее, чем через 30 дней
Горячие новости
Российское лекарство от рака показало фантастический результат
Лекарство в ходе испытаний показало эффективность при меланоме, раке легкого, почки, мочевого пузыря, головного мозга и шеи. Данные препараты «не перестают действовать после прекращения приема лекарства»