Власти Москвы не будут отменять велопарад из-за сильных морозов
В Москве в воскресенье, 8 января, состоится велопарад. Столичные власти не стали отменять мероприятие, не смотря на сильные морозы. По данным синоптиков, температура воздуха днем 8 января составит -24 градуса
В Москве в воскресенье, 8 января, состоится велопарад. Столичные власти не стали отменять мероприятие, не смотря на сильные морозы. По данным синоптиков, температура воздуха днем 8 января составит -24 градуса.
Чиновники тем временем сообщили, что участники велопарада смогут бесплатно провезти свои велосипеды в общественном транспорте.
Цель зимнего велопарада – развитие велосипедной инфраструктуры и обеспечение безопасности на дорогах.
Сбор участников велопарада пройдет в 10:00 на ул. 3-я Фрунзенская. Само мероприятие начнется в 11:00. Маршрут пройдет по набережным Москвы-реки до Кремля и обратно.