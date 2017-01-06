Дальнобойщики заблокировали въезд на платную магистраль в Санкт-Петербурге
Дальнобойщики сразу после новогодних праздников начали акцию протеста против платной работы магистрали «Западный скоростной диаметр» (ЗСД)
Дальнобойщики сразу после новогодних праздников начали акцию протеста против платной работы магистрали «Западный скоростной диаметр» (ЗСД). В минувший четверг водители большегрузов перекрыли платную дорогу.
В знак протеста против введения платного въезда на ЗСД дальнобойщики заблокировали пункт оплаты проезда в районе Благодатной улицы. Протестная акция привела к образованию многокилометровой пробки.
По данным «ОВД-Инфо», правоохранительные органы задержали одного участника акции – водителя Александра Макарова. Его обвиняют в блокировании транспортных коммуникаций (ст. 20.19 КоАП) и неповиновении законным требованиям сотрудников полиции (ст. 19.3 КоАП).
Кроме того, концессионер автодороги — компания «Магистраль Северной столицы» — не исключила подачи исковых заявлений к водителям, которые заблокировали работу дороги.
В компании отметили, что по вине дальнобойщиков "сотни пользователей автомобильной дороги вынуждены были потерять время, ожидая оформления данных ДТП и освобождения полос экипажами ГИБДД", сообщает «Петербургский дневник».
Отметим, что стоимость проезда по южному участку ЗСД (от пересечения с КАД до наб. реки Екатерингофки) составляет от 20 до 270 рублей. Даная магистраль обеспечивает выход на трассу "Скандинавия".