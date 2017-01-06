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06 января 15:37

Дальнобойщики заблокировали въезд на платную магистраль в Санкт-Петербурге

Дальнобойщики сразу после новогодних праздников начали акцию протеста против платной работы магистрали «Западный скоростной диаметр» (ЗСД)

Фото: tripsmile.ru

Дальнобойщики сразу после новогодних праздников начали акцию протеста против платной работы магистрали «Западный скоростной диаметр» (ЗСД). В минувший четверг водители большегрузов перекрыли платную дорогу.

В знак протеста против введения платного въезда на ЗСД дальнобойщики заблокировали пункт оплаты проезда в районе Благодатной улицы. Протестная акция привела к образованию многокилометровой пробки.

По данным «ОВД-Инфо», правоохранительные органы задержали одного участника акции – водителя Александра Макарова. Его обвиняют в блокировании транспортных коммуникаций (ст. 20.19 КоАП) и неповиновении законным требованиям сотрудников полиции (ст. 19.3 КоАП).

Кроме того, концессионер автодороги — компания «Магистраль Северной столицы» — не исключила подачи исковых заявлений к водителям, которые заблокировали работу дороги.

В компании отметили, что по вине дальнобойщиков "сотни пользователей автомобильной дороги вынуждены были потерять время, ожидая оформления данных ДТП и освобождения полос экипажами ГИБДД", сообщает «Петербургский дневник». 

Отметим, что стоимость проезда по южному участку ЗСД (от пересечения с КАД до наб. реки Екатерингофки) составляет от 20 до 270 рублей. Даная магистраль обеспечивает выход на трассу "Скандинавия".

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