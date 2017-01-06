В Красноярске после употребления алкогольного коктейля скончались 4 человека
После массового отравления суррогатным алкоголем в Иркутске аналогичный случай был зафиксирован в Красноярске. По состоянию на 6 января в этом городе четыре человека скончались после употребления алкоголя
После массового отравления суррогатным алкоголем в Иркутске аналогичный случай был зафиксирован в Красноярске. По состоянию на 6 января в этом городе четыре человека скончались после употребления алкогольного коктейля.
По данным управления Следственного комитета по Красноярскому краю, на улице Гастелло в Кировском районе города в одной из комнат общежития были обнаружены тела четырех человек - 32-летнего мужчины, его сестер 23 и 22 лет, а также 38-летней женщины.
По данным следствия, все погибшие в течение дня распивали спиртные напитки, в том числе алкогольный коктейль под названием "Тайм-аут".
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Реализация продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшая по неосторожности смерть нескольких человек".
Сейчас следователи устанавливает место, где был приобретен суррогатный алкоголь.
Напомним, в конце декабря прошлого года в Иркутске от отравления алкоголем скончались 76 человек. Все потерпевшие употребляли концентрат для принятия ванны «Боярышник», в составе которого был метиловый спирт.