Московские власти «подарили» водителям бесплатную парковку с 1 по 8 января
«Хочу обратить внимание, что с 1 по 8 января зона платного парковочного пространства на улицах Москвы будет бесплатной для всех автомобилистов», - заявил глава Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов
Московские водители освобождаются от оплаты парковки на «платных» улицах города на время новогодних праздников. Парковки будут бесплатными с 1 января по 8 января включительно.
«Хочу обратить внимание, что с 1 по 8 января зона платного парковочного пространства на улицах Москвы будет бесплатной для всех автомобилистов», - заявил глава Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.
Чиновник отметил, что бесплатные парковки в новогодние праздники не смогут осложнить дорожную ситуацию в столице. По данным Ликсутова, в новогодние праздники число автомобилей в городе сокращается на 20-25%.
В то же время, глава Дептранса предупредил, что контроль за соблюдением правил парковки отменяться не будет.
В мэрии Москвы также сообщили, что в ночь с 31 декабря на 1 января будет ограничено движение транспорта на шести улицах около Красной площади. Речь идет об участках улиц Тверская, Моховая, Большая Дмитровка, Петровка, Ильинка и Охотный ряд.
Ограничения для автомобилей снимут 1 января в 05:00, сообщает ИА Regnum.