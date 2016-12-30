Ростехнадзор предложил полностью запретить газ в жилых домах в целях безопасности
По мнению главы Ростехнадзора, газ следует запретить как в строящихся многоквартирных домах, так и уже в эксплуатируемых. В качестве альтернативы газу чиновник предложил устанавливать в жилых домах электробытовые приборы
В России могут запретить использовать газ в жилых домах. С таким предложением выступил глава Ростехнадзора Алексей Алешин в письме на имя депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.
Алешин предлагает принять принципиальное решение о запрете газа в домах, чтобы исключить взрывы и пожары, которые приводят к человеческим жертвам и разрушениям жилых зданий.
По мнению главы Ростехнадзора, газ следует запретить как в строящихся многоквартирных домах, так и уже в эксплуатируемых. В качестве альтернативы газу чиновник предложил устанавливать в жилых домах электробытовые приборы, сообщает ТАСС.
Отметим, что в уходящем году в России произошло несколько взрывов бытового газа в домах. Так, в начале декабря взорвался газ в жилом доме в хабаровском городе Советская Гавань. В ноябре газ взорвался в жилом доме в Иваново. В октябре газ взорвался в ивановском поселке Ильинское-Хованское, в результате чего погибли три женщины.
В октябре еще один взрыв произошел в Рязани, где погибли семь человек. В сентябре аналогичная трагедия произошла в Старом Осколе. Тогда погибло четыре человека.