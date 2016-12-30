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30 декабря 16:10

Московский суд постановил вернуть Игорю Трунову статус адвоката

«Удовлетворить исковые требования Трунова, оспаривающего действия адвокатской палаты. Восстановить Трунова в статусе адвоката после вступления решения в законную силу», - говорится в решении суда

Известный юрист Игорь Трунов оспорил решение Адвокатской палаты Московской области о лишении его статуса адвоката. 30 декабря Лефортовский суд Москвы признал данное решение незаконным.

«Удовлетворить исковые требования Трунова, оспаривающего действия адвокатской палаты. Восстановить Трунова в статусе адвоката после вступления решения в законную силу», - говорится в решении суда, которое цитирует РИА Новости.

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Представители Адвокатской палаты заявили, что обжалуют вердикт Лефортовского суда.

Напомним, совет адвокатской палаты Подмосковья принял решение о лишении Игоря Трунова статуса адвоката по жалобе нескольких его коллег-адвокатов. Сам Трунов заявил, что коллегам не понравилась критика в их адрес. В частности, юрист обвинил их в коррупции.

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