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30 декабря 00:07

Путин подписал «закон садистов» на фоне скандала с пытками в карельской колонии

Глава государства Владимира Путин в минувший четверг подписал закон, который правозащитники прозвали «законом садистов». Документ среди прочего разрешает применять силу к заключенным.

Глава государства Владимира Путин в минувший четверг подписал закон, который правозащитники прозвали «законом садистов». Документ среди прочего разрешает применять силу к заключенным.

Закон подробно описывают применение сотрудниками исправительных учреждений физической силы и спецсредств в отношении заключенных. При этом сотрудник ФСИН не несет ответственности за вред, причиненный осужденным, лицам, заключенным под стражу, и «иным лицам при применении физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия», если применение физической силы осуществлялось по основаниям и в порядке, которые установлены данным законом.

Отметим, что «закон садистов» был принят на фоне скандала с жалобами осужденного оппозиционера Ильдара Дадина на пытки и издевательства в колонии. Оппозиционер через адвоката передал письмо, в котором подробно рассказала о пытках в сегежской колонии №7.

В ходе проверки, которую проводили правозащитники, другие заключенные также рассказали об аналогичных пытках в исправительном учреждении, хотя с Дадиным они никогда не встречались.

Руководство ФСИН обвинения в адрес сотрудников ИК-7 отвергло. Дадина в ведомстве назвали «талантливым имитатором».

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