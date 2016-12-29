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29 декабря 19:13

«ПИАРаты» ХХI века

ЦИК «Рейтинг» провел опрос политтехнологов о современных методах «черных технологий»

Центр информационных технологий (ЦИК) «Рейтинг» провел опрос российских политтехнологов о формах и методах современных «черных технологий», применяемых в корпоративных и политических сферах. Респондентам было предложено ответить на следующие вопросы:

- Что вы подразумеваете под термином «черный пиар»? Сталкивались ли вы с информационными кампаниями «черного пиара» в 2016 году? Какие среди них были заметные и качественные, если, конечно, к ним может быть применим этот термин, а какие примитивные и безликие?

- Стали ли политтехнологи использовать меньше элементов «черного пиара» по сравнению с девяностыми годами и началом нулевых, когда бушевали предвыборные кампании губернаторов в регионах? Изменились ли формы и методы, применяемые так называемыми мастерами «пера и топора»?

- Является ли вообще приемы «черного пиара» эффективным инструментом в конкурентной и политической борьбе?

«Черный пиар» сейчас настолько активно используется в информационной среде, что не всегда можно отличить спланированную кампанию от «естественного» информационного потока, - считает профессор Высшей школы экономики, автор нескольких книг о PR-технологиях Олег МАТВЕЙЧЕВ. - Конечно, наибольшее внимание сейчас привлекают кампании на международном уровне. Против России ведется организованная и очень мощная борьба с помощью «информационного оружия». Например, обвинения в том, что российские хакеры, якобы, взламывали серверы Демократической партии США. Или «антидопинговое дело», которое направлено на подрыв престижа России как великой спортивной державы. Примеров много. Это только наиболее заметные и резонансные кампании «черного пиара».

Что касается примитивных, то можно отметить информационный вброс против ряда казахстанских чиновников и крупных предпринимателей. «Компромат» был основан на сканированных копиях электронной переписки казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева с деятелями шоу-бизнеса. Специалисты легко установили, что «переписка» фальшивая.

Использование подложных псевдодоказательств – не новость в «черном пиаре». Прием с использованием якобы взломанной почты жертвы атаки тоже довольно широко растиражирован. Особенность этой кампании в том, что такие топорные методы были использованы с целью дискредитации казахстанского руководства на международном уровне. Атака сопровождалась попытками западных медиа представить беглого экс-банкира Мухтара Аблязова жертвой политических репрессий «авторитарного режима» Казахстана. Для международного уровня это очень грубая работа. Все шито белыми нитками, что называется.

Изменения в избирательном законодательстве позволили прекратить тот «балаган», который творился в 90-ые годы. Но «черные пиарщики» без работы не остались. Они используют более завуалированные методы, активно работают в Интернете. Сейчас это основное отличие от 90-х годов. «Черный пиар» большей частью перемещается в Интернет. Это влияет и на методы, которые сейчас применяются. Приведенный пример с фальшивыми сканами электронной почты – одно из новых веяний, связанных с использованием современных технологий в «черном пиаре».

В «черном пиаре», как и в любой другой сфере человеческой деятельности, есть свои мастера, а есть халтурщики. Поэтому есть примеры эффективного «черного пиара» и примеры неэффективного. Упомянутая история с атакой на высшее руководство Казахстана относится к разряду неэффективных кампаний.

Наиболее яркий пример эффективного «черного пиара» в уходящем году – это кампания Дональда Трампа против Хиллари Клинтон. Трампу противостояли все крупные медиа США. Но он выиграл Интернет за счет точных мессиджей, ярких образов и высказываний, умения выставить оппонента в невыгодном свете. Думаю, пример Трампа послужит источником вдохновения для многих российских мастеров и подмастерий «черного пиара».

Главное отличие от «белого» в целях. «Черный пиар» потому так и называется, что его целью является очернить, облить грязью оппонента. В «черном пиаре» используются методы, которые в «белом» считаются неэтичными. «Черный пиар» - этот как «бой без правил», а «белый пиар» - это бокс с жесткими правилами за нарушение которых следуют штрафы и санкции, - констатирует Олег Матвейчев.

«Что касается «черных пиар кампаний», пиар кампаний по дискредитации, то в первую очередь я бы отметил работу против депутатского корпуса, - . рассказывает исполнительный директор Центра политического анализа, шеф-редактор политической экспертной сети «Кремль.org» Павел ДАНИЛИН.  - Здесь из наиболее эффективных кампаний по очернению и дискредитации имиджа можно назвать кампанию против губернатора Меркушкина, которая продолжалась весь год несколькими волнами и циклами. Конечно, он и сам давал поле для деятельности, но понятно, что это была именно кампания. Также подобная деятельность велась против губернатора Волгоградской области – Бочарова. Она была не очень эффективна, делалась на коленке, но длилась тоже в течение всего года. Крайне неудачная кампания по дискредитации губернатора Орловской области Потомского. И тут понятно, что старались «внутренние» орловские товарищи не из козловской, а из предыдущей ему команды и недовольные действиями Потомского олигархи. Они пытались раскручивать тему памятника Ивану Грозному. Пытались делать тему противостояния Потомского якобы с церковными иерархами, что совершенно не соответствовало действительности. В результате Потомский перенес открытие памятника Ивану Грозному, а в ходе празднования годовщины Орла, был открыт памятник Серафиму Саровскому, на церемонии был Патриарх, что положило конец всяким инсинуациям по поводу каких-то разногласий. Эта кампания, на мой взгляд, была самой провальной, но она имела место, мы ее наблюдали.

Было так же несколько попыток превратить информационные кампании вокруг детей представителей Лукойла в кампании, направленные против этой корпорации, но они как-то быстро заглохли. Не было реальной игры. Возможно была попытка просто на халяву создать волну. Когда она не удалась, от этого было решено отказаться. Было несколько дискредитирующих попыток по Роснефти - по приватизации пакета акций. И теперь мы понимаем, откуда часть из них была инициирована.

Со времен девяностых «черного пиара» не стало меньше, он стал более изощренным и серьезным образом мимикрировал под обычное информирование. То есть, то, что мы видели в начале 2000-х годов с рассветом «Компромата.ру», который сейчас вообще практически завял, такого в лоб бьющего черного пиара мы не наблюдаем. Сейчас «черный пиар» использует новые средства коммуникаций, очень любит прикрываться общественными инициативами. В этом, кстати, заключается работа Навального. Нельзя забывать его действия по дискредитации семейства Чайки, которые никакой связи с реальностью не имели, но были представлены, как общественное расследование.

Для того, чтобы маскировать свою сущность, «черный пиар» активно использует, к примеру, соцсети или сайты гражданской инициативы, но от этого он не меняется.

Еще я бы отметил, что в этом году была самая низкая коммерциализация депутатского мандата – минимальное количество крупных бизнесменов захотели пройти в Госдуму, для того, чтобы монетизировать свой мандат, черного пиара на выборах было меньше в разы. По сравнению даже с выборами 2011-го года.

Грань между информированием (о нелицеприятных фактах поведения того или иного человека) и черным пиаром – в интерпретациях. То есть, есть возможность преподнести факты, а есть возможность преподнести факты так, что все это было сделано злокозненно и по причине того, что тот, кто это сделал – дьявол во плоти. Плюс происходят натяжки фактов или натяжки, которые преподносятся как факты. И это все элементы «черного пиара» – когда фактура подбирается так, чтобы создать негативное впечатление», - резюмирует Павел Данилин.

«Прежде всего, запомнилась кампания по противодействию Валерию Рашкину,  - рассказывает генеральный директор аналитического центра «PolitGeneration» Ярослав ИГНАТОВСКИЙ. - Лично мне особенно запомнился ролик, где представители рабочих профессий сначала агитируют за Валерия Рашкина, а потом выясняется, что они мафиози. Конечно, это некая пародия на ролики против Трампа, которая популярна в YouTube. Но, тем не менее, он был сделан очень качественно, с учетом нашей отечественной специфики, в некотором смысле – произведение искусства. Были и другие серые, так скажем, кампании с применением подобных технологий.

Если сравнивать технологии прошлых лет с сегодняшними, то сейчас избиратель стал более искушенный, с одной стороны. С другой - последняя кампания характеризовалась некой апатией, апатичным настроем и демобилизацией избирателя. Если раньше функции «черного пиара», черных технологий состояли в том, чтобы демотивировать избирателя участвовать в кампании, демотивировать избирателя голосовать за того или иного кандидата, то сегодня эти технологии такую функцию не выполняют. К тому же нужно учесть, что роль административного ресурса и технологий – махинаций, связанных непосредственно с влиянием на ход голосования, с 90-х годов увеличились многократно. В последней избирательной кампании мы этого не наблюдали, но думская кампания пятилетней давности – была апофеозом этих технологий. Когда у тебя есть возможность повлиять на избирательную комиссию или использовать «карусель», выпускать газету, в которой ты пишешь, что твой конкурент пришелец с другой планеты, нет никакого смысла.

Поэтому, на мой взгляд, эти подметные газеты – это вчерашний день. Они могут срабатывать локально и в условиях, когда это происходит единично, разово. Потому что мы понимаем, что некоторые не чистые на руку политтехнологи используют эти технологии – вброс компромата – постоянно, и у избирателя вырабатывается некий иммунитет. Другое дело, что технологий манипулирования общественным сознанием становится все больше и больше, но они связаны уже с психологическими приемами. Мы это видим, прежде всего, по кампаниям в социальных сетях. Если выпускать листовку, то нужно кого-то нанимать, где-то печать и с помощью кого-то распространять… А за любые действия в социальных сетях ответственность минимальна.

Сегодня можно говорить о том, что напрямую технологии «черного пиара» не применяются по разным причинам, а так называемые «серые технологии», с помощью которых можно манипулировать общественным мнением, они, безусловно, неотъемлемая часть политической борьбы. И никуда от них пока не деться», - считает эксперт.

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