Жадность без границ
На какие ухищрения идут московские чиновники Дептранса и служители платного паркинга, чтобы не вернуть украденные ими у москвичей деньги
Историй о неверно наложенных Моспаркингом штрафах, о подставах со стороны парковщиков, о тупой работе системы платных парковок, не говоря уже о том, какими способами бизнесмен, а временно сотрудник столичной мэрии Максим Ликсутов удовлетворяет за счет москвичей аппетиты своей империи, хоть пруд пруди. Причем настолько, что даже нейтрально державшиеся эксперты, типа основателя движения «ГдеПаркинг» Валентина Шабанова, вежливо, но настойчиво начинают говорить, что платная парковка уже давно не рациональный инструмент влияния на проблемы траффика.
Что делает народ в этой ситуации? Бухтит, ища где бы поставить машину, ругается за бутылочкой пива с друзьями, клянет Ликсутова в комментариях в Сети. Отдельные акции протеста («Паркмен» Алтухов), митинги и протесты, разгоняемые полицией, поваленные паркоматы и безымянные самораспадающиеся коалиции противников политики Ликсутова и Ко, которые создавали партии в преддверии выборов – суть показатель нашей неорганизованности и разобщенности.
Можно ли исправить ситуацию? Можно. Для начала – просвещением самих себя. То есть, постоянной, назойливой трансляцией через любые СМИ историй и казусов о том, как нарушает закон команда Максима Станиславовича. Зачем это надо? Затем что со стороны мэрии выбрана совершенно определенная pr-политика. Она проста: не реагировать на москвичей и не замечать их недовольства. Что мы и видим каждый день – от вопроса по памятнику Владимиру до проблемы московского троллейбуса, рынков, переставшего убирать город ГБУ «Жилищник» и т.д., и т.п.
«Общая газета» давно (и не без успеха) вносит посильную лепту в защиту интересов москвичей. И, конечно же, законов и Конституции Российской Федерации. Которые на территории нашего города регулярно нарушаются. На этот раз мы просто расскажем историю одного жителя столицы, с которой мы ознакомились на просторах Рунета. Мы излагаем ее еще и для того, чтобы любой житель Москвы понимал: с «этими» можно и нужно бороться. А эти рассказы – своего рода инструкция, как нужно делать. Чтобы «эти» не считали нас за быдло. А именно так они о нас и думают.
История началась два года(!) назад. Итак, 8 декабря 2014 года некий житель Москвы, допустим, Андрей, припарковал свой автомобиль в Леонтьевском переулке. Выйдя из машины и посмотрев на номер стоянки, он как порядочный и законопослушный человек отправил смс с соответствующим набором символов на номер 7757 и, получив в ответ уведомление о списании средств, с чистой совестью отправился по своим делам. А через несколько дней… обнаружил в почтовом ящике постановление с требованием оплатить 2500 руб. за «размещение автомобиля на парковке без оплаты».
Позвонив по первому указанному телефонному номеру, дабы выяснить, как такое случилось и как бы побыстрей исправить ошибку, Андрей ответа не получил. Барышни, не сильно делая вид, что «ваш звонок очень важен для нас», футболили его друг к другу. Диалог, состоявшийся с четвертым оператором, имел такое окончание:
«- У нас оплаты не видно.
- Так выясните, где она, деньги же Билайн в вашу пользу списывает.
- Нет, Билайн в нашу пользу ничего не списывает.
- А кто списывает?
- А я откуда знаю? Вот у Билайна и выясняйте, куда он ваши деньги девал».
В Билайне Андрею подтвердили, что сумму списали. Попутно пояснив, что да, действительно, деньги в «Московское парковочное пространство» напрямую не поступают, а направляются на некую структур-прокладку под названием ЗАО «Национальная сервисная компания» (НСК).
Получив в Билайне соответствующие документы, Андрей увидел, что, помимо непонятно для чего существующей НСК, которое отстегивает себе с платежа за просто так 5% суммы, деньги уходят в некое ООО «ГМС» ИНН 5008058481. После чего их следы теряются… (не найдены они и по сей день).
Но что интересно – когда Андрей зашел в личный кабинет на сайте Моспаркинга, то увидел, что… парковка им оплачена. В чем он лично ни разу не сомневался, ибо 124 рубля были списаны, но в чем, видимо, сомневалась, как говорится, «группа неустановленных лиц из числа сотрудников этой организации, которая, действуя по предварительному сговору, пыталась заставить автовладельца заплатить 2500 рублей за якобы допущенные нарушения». А это статья 169.4 УК РФ, между прочим – «Мошенничество».
Позвонив в МПП, Андрей попытался ввести его сотрудников в курс дела, предложив направить email со скриншотом странички из личного кабинета, на котором оплата видна. Там принимать что-либо отказались, предложив единственный вариант: направить официальные жалобы, прикрепив к ним копии документов. Что он и сделал, оставив полный пакет в том числе на сайтах МАДИ и pgu.mos.ru.
Через месяц приходит ответ на свое обращение от двух начальников МПП, которые совершенно спокойно убеждают его, что никакой оплаты не было! Указываем должности и фамилии внезапно ослепших и разучившихся читать «героев»: начальник Дирекции администрирования и контроля нарушений парковок К.М.Середа и начальник Отдела оформления и учета нарушений ГКУ АМПП В.Ю.Щеголев.
Получив эти ответы, Андрей махнул было рукой («время дороже»), но летом 2015 года решил вернуться к теме. Как говорится, ради чистоты эксперимента. Опять же, где справедливость?
31 июля 2015 года он переступил порог офиса МПП на Старой Басманной. Попытки на месте получить ответ на просто вопрос «где деньги» натолкнулись на «записывайтесь на прием к начальству». Места были только на середину сентября… Полный пакет документов был, конечно же, к заявлению приложен. При этом совершенно случайно(!) он узнал, что его материалы о неоплаченном штрафе, оказывается, еще в 23 апреля переданы в службу судебных приставов. И теперь этот штраф он должен оплачивать им. Известить об этом никто даже не собирался…
Поскольку на дворе было лето и предстоял выезд за пределы России, Андрей штраф оплатил. Дело было 8 августа 2015 года. Однако через неделю, 14 августа на телефон приходит СМС с уведомлением о списании еще 2500 рублей в рамках того самого исполнительного производства. Видимо, слепота поразила и ФССП, ибо обычно факт уплаты они «видят» у себя на сайте через 2-3 дня.
Что происходит потом? Судебные пристава возвращают «вторые» 2500 рублей, но, правда, не за неделю, как обещали, а за месяц. Разбираться с «первым» штрафом Андрей направляется в МПП. Однако там вернуть деньги отказываются. Почему? Ну… просто так. И соглашаются сделать это только при решении суда.
Скажем сразу: направляясь в суд, наберитесь терпения. Ибо там вас будут жестко динамить. Скорее всего, не без просьбы мэрии. В нашем случае сроки заседания переносили аж два с половиной месяца. Причем о переносе можно узнать только приехав на очередную назначенную дату. Запомните: судам не до вас и ваше время и нервы для них – тьфу. При этом надо помнить, что в суде с вас потребуют нотариально(!) заверенные копии всего, включая распечатку с сайта МПП, а также официальное письмо от МПП, что именно эти деньги, именно от того смс, они не получили!
Андрею повезло – судья приняла решение в его пользу. Постановление о штрафе – отменить, а производство по делу – прекратить. Казалось бы, прямой путь на Басманную за деньгами. Ага, счаз…!
Приехав в марте уже 2016 года в МПП, Андрей не смог получить денег, которые должен был получить во исполнение решения суда. В МПП тоже все ослепли и денег «не видели». Попросили написать очередное заявление, пообещав вернуть в течение 15 дней. Но ни в марте, ни в апреле, ни в мае МПП украденных, по сути, денег не вернул. Несмотря на новые обращения с приложением всех документов. Зато в июне предложили привести от судебных приставов копию реестра перечисленных сумм и копию платежного поручения. А заодно написать новое заявление, в очередной раз пообещав вернуть деньги в течение 15 дней…
Прошло нежаркое лето 2016-го. Деньги МПП возвращать не спешил. Зато еще раз потребовал предоставить копию паспорта (при этом копии они снимают при каждом посещении) и, внимание(!), справку от судебных приставов, подтверждающую перечисление ими в МПП денежных средств!
Забегая вперед, скажем: нашему герою пришлось писать заявление еще несколько раз. В сентябре, оставив обращение на сайте МПП (с очередными копией паспорта, платежкой и реестром), он получил в ответ письмо с требованием… предоставить копию паспорта, платежку, реестр или справку! После чего еще дважды (!) просили предоставить копию паспорта – то снова затерялась, то… затопило подвал с документами.
Потом был октябрь, когда МПП еще раз потребовало предоставить справку, подтверждающую перечисление приставами денежных средств. По ходу дела выясняется, что судебные пристава пропустили в номере постановления одну(!) цифру. После визита в межрайонный отдел ФСС на Мосфильмовской улице, где Андрей сам диктует текст справки в ГКУ «АМПП» и сам ставит печать, он приезжает в МПП, снова пишет заявление, снова сдает копию паспорта и 22 декабря 2016 года, через 2 года и 2 недели получает на руки ответ о том, что решение о возврате денежных средств в размере 2500 рублей принято. На дворе 29 декабря, но денег пока нет…
Кстати, на сайте госуслуг извещение о неуплаченном штрафе висит до сих пор. Как взаимодействуют между собой насмерть компьютеризированные городские службы остается загадкой.
Повторимся: рассказанную историю мы привели и в качестве инструкции для населения по борьбе с ликсутовщиной, и в качестве руководства к действию. И Собянина, и Ликсутова подводит одна вещь: будучи уверены в своей полной безнаказанности, они, потеряв края, как говорит известная категория людей, в один прекрасный момент совершат большую ошибку в глазах вышестоящего начальства. Главное, чтобы в этот момент поблизости оказался приличный и некоррумпированный сотрудник Следственного комитета или прокуратуры. Если такие там, конечно, еще остались.