Жители бурятского поселка, живущие без света с 1996 года, попросили у Деда Мороза электричество
В Бурятии есть поселок, жители которого живут без света с 1996 года. Тогда в результате пожара была уничтожена ЛЭП, а остатки проводов срезали охотники за цветным металлом. С тех пор местные жители живут без света, а власти проблемы поселка решить не могут из-за отсутствия денег
В Бурятии есть поселок, жители которого живут без света с 1996 года. Тогда в результате пожара была уничтожена ЛЭП, а остатки проводов срезали охотники за цветным металлом. С тех пор местные жители живут без света, а власти проблемы поселка решить не могут из-за отсутствия денег.
Речь идет о поселке Таежный в Селенгинском районе Бурятии. Поселение состоит из 20 дворов, развалин сельского клуба и дизель-генераторной установки.
Данная установка была приобретена за 1,8 млн рублей из резервного фонда правительства Бурятии и заменила старый дизель-генератор. При этом новую ЛЭП власти строить не хотят, так как на это потребуется 40 млн рублей. Чиновники говорят, что таких денег у них нет.
Единственный генератор работает по расписанию: с 9 до 10 часов утра и с 6 часов вечера до 12 часов ночи. Позволить себе круглосуточную работу установки они не могут из-за дорогого обслуживания. Зарплату единственному механику жители Таежного частично выплачивают из своих средств.
Одна из юных жительниц поселка Таежный накануне Нового года написала письмо Деду Морозу и попросила дать им свет, чтобы «загорелась гирлянда на украшенной в избе елке», сообщает «Московский комсомолец» в Бурятии.
Помимо отсутствия электричества у поселка есть и транспортные проблемы. Регулярного транспорта, чтобы добраться до цивилизации в Таежном нет.