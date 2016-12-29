Почему я не летаю
Я не летаю на самолетах. Вообще. То есть пару раз пытался, но на высоте 10 000 метров меня сковывает такой холодный ужас, что никакого желания снова сесть в самолет не возникает. Анализируя природу этого ужаса, я пришел к выводу, что он возникает из ощущения бессилия. Бессилия что-то изменить.
Бессилие и ужас - это то, что испытывают все пассажиры всех терпящих крушение самолетов. Не важно кто они и куда летят. Невозможно представить себе что творится в душах этих людей в эти страшные мгновения. С момента, когда они осознают неизбежность скорой гибели и до самого конца.
В самолет, который разбился несколько дней назад, люди не покупали билеты. Они полетели по долгу службы. Всем им, или почти всем, сказали, что надо лететь. И никто из них, или почти никто, даже не допускал мысли о возможности такого конца.. А что могло произойти? Командир опытный, самолет надежный, хоть и не слишком новый, принадлежит солидному ведомству.
Очень жаль людей. И очень жаль всех нас. Наш самолет, огромный ТУ-154 советского производства со 140 миллионами человек на борту по историческим меркам только что взлетел. Очень опытный командир корабля ежегодно объявляет, что все хорошо. Что мы летим на высоте 10 000 метров, летим через Украину в Сирию.
И мы тоже не покупали билеты на этот самолет. Самые разные люди.. артисты, журналисты, врачи, военные. И никто, или почти никто, не осознает, что если вдруг что-то пойдет не так, мы будем бессильны что-то изменить...
Говорят, будто бы основной версией крушения ТУ-154 над Черным морем стала ошибка пилотирования...
А я не летаю на самолетах.
С Новым Годом!