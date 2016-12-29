Причиной крушения Ту-154 в Сочи признали техническую неисправность
Наиболее вероятной причиной крушения самолета Ту-154 летного отряда Минобороны в Сочи назвали нештатную работу техники. В свою очередь в Минобороны заявили, что окончательные выводы будут сделаны не ранее, чем через 30 дней
Наиболее вероятной причиной крушения самолета Ту-154 летного отряда Минобороны в Сочи назвали нештатную работу техники. Такую версию озвучил глава Минтранса Максим Соколов. В свою очередь в Минобороны заявили, что окончательные выводы будут сделаны не ранее, чем через 30 дней.
«Самолет при ударе о водную поверхность и, в последующем, о дно Черного моря практически полностью разрушился, что, конечно же, осложнило проведение поисковой операции», - сообщил глава Минтранса РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в самолете Ту-154 некорректно работал механизм впуска-выпуска закрылков во время набора высоты. Некоторые эксперты отметили, что проблемы с закрылками не являются критическими, однако в данном случае экипаж мог допустить ошибки в принятии решений.
В настоящее время продолжается расшифровка бортовых самописцев лайнера, которые должны подтвердить или опровергнуть версию о неработающих закрылках.
Тем временем в силовых структурах сообщили о завершении основной фазы поисково-спасательной операции в районе авиакатастрофы. По неподтвержденным данным, на поверхность подняты тела 19 погибших, также готовится выкладка основных фрагментов самолета.
Еще несколько фрагментов тел были обнаружены в районе береговой черты в Адлере. На месте работают сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС и следователи.
Всего в результате авиакатастрофы в Сочи погибли 92 человека. Среди пассажиров были журналисты государственных телеканалов, доктор Елизавета Глинка, сотрудники Минобороны и артисты ансамбля имени Александрова.