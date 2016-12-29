Минздрав рассказал о «фантастических» результатах отечественного лекарства от рака
Лекарство в ходе испытаний показало эффективность при меланоме, раке легкого, почки, мочевого пузыря, головного мозга и шеи. Данные препараты «не перестают действовать после прекращения приема лекарства»
Министерство здравоохранения рассказало об успешных испытаниях российского лекарства от рака. По словам главы департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олега Салагая, лекарство в ходе испытаний показало эффективность при меланоме, раке легкого, почки, мочевого пузыря, головного мозга и шеи.
Салагай отметил, что данные препараты в отличие от химиотерапевтических средств, «не перестают действовать после прекращения приема лекарства».
Российское лекарство запускает иммунную реакцию, позволяющую бороться с раковой опухолью. Таким образом, шанс на выздоровление появляется даже у пациентов с самыми тяжелыми формами рака, сообщает РИА Новости.
Глава Минздрава Вероника Скворцова назвала результат, который показывает данное лекарство, «фантастическим».
Сейчас препарат проходит вторую фазу клинических испытаний.