Московские пассажиры пожаловались на нехватку маршруток и драки за место
Жители Москвы пожаловались на отмену маршрутных такси в нескольких районах города. Теперь им приходится длительное время ждать общественный транспорт и в буквальном смысле драться за место в нем
Жители Москвы пожаловались на отмену маршрутных такси в нескольких районах города. Теперь им приходится длительное время ждать общественный транспорт и в буквальном смысле драться за место в нем.
В жалобе Союза пассажиров России, направленной в столичный Департамент транспорта, указывается, что в результате проведенной реформы горожанам приходится ждать автобусов по 40 минут вместо прежних 20. Наиболее острая ситуация возникла в районах Лианозово и Медведково.
«Пассажиры жалуются на нехватку мест, драки, на маршруте появились нелегальные перевозчики», - рассказал РБК эксперт Союза пассажиров России Юрий Аралов.
Еще одна проблема – нехватка мест в транспорте. Многие пассажиры просто не могут уехать с остановок и вынуждены снова ждать транспорт. Такая ситуация сложилась, в частности, на маршрутах от метро «Улица 1905 года» в сторону «Шелепихи» и «Фили», а также от метро «Юго-Западная» в Новую Москву.
«Самый проблемный район - Южное Измайлово. Туда ходили маршрутки от «Черкизовской» и площади трех вокзалов. Разорвана транспортная связь между Курьяново и Марьино»», - рассказали в Союзе пассажиров.
В Департаменте транспорта Москвы на жалобу пассажиров пока не отреагировали. Ранее замглавы департамента транспорта Москвы Дмитрий Пронин пояснял, что город имеет право отменять муниципальные маршруты.