Меню
Общество
Шотландские виски меняют прописки
здравоохранение
Леонид Пфицер
28 декабря 15:06

Не больше двух в руки!

Фельетон

В Москве стояло хмурое декабрьское утро. Последние предновогодние дни давались жителям мегаполиса нелегко. Многомиллионную армию подопытных кроликов мэра Собянина терзали грипп, наступившая оттепель, дороговизна в магазинах, транспортный коллапс и злоба по поводу закрытия Красной площади на новогоднюю ночь. Такой подлянки от оператора оленьей упряжки они не ожидали.

Подобно многим обитателям столицы министр здравоохранения России Вероника Скворцова безуспешно пыталась оторвать тело от кровати. «Сейчас… еще пять минут – и встану, - уговаривала себя она, глядя сквозь полуприкрытые веки на царившую за окнами темноту. И снова проваливалась в сон.

«Слышь, а ты с нами будешь?» Перед Вероникой, откуда ни возьмись, вырос лохматый незнакомый мужик. Главврач России судорожно заткнула нос – амбрэ, которое распространял незнакомец, было способно обездвижить самую пропитую проститутку с Трех вокзалов. «Чего молчишь? Тебе скока? 40 капель?». И мужик мерзко хихикнул.

Не понимая, что делает, Скворцова кивнула в ответ. Бомж сунул ей маленькую бутылочку и пластиковый стаканчик. На наклейке виднелись разводные мосты Питера и до жути знакомое слово – «Боярышник». «Давай, не стесняйсь! Боярышник в микродозах полезен в любых количествах!»…

…«Приснится же!» - мрачно вспоминала утренние сновидения Вероника Игоревна, проходя по коридору минздрава. «Салагая ко мне!» кинула она секретарше.

- С наступающим, Вероника Игоревна! – как всегда, не подумав, гаркнул влетевший в начальственный кабинет пресс-секретарь.

- Далеко еще… Работаем! – министра не покидала начальственная озабоченность. – Тему боярышника закрывать надо… в Правительстве на контроле… опять же, новый год, итоги и перспективы…. И обязательно надо дать в СМИ что-то вроде поздравлялки для народа..

- А что сказать-то? – Салагай ожесточенно зачесал затылок. – Поводов для оптимизма пока не…

- Итак, боярышник! – повысила голос Скворцова. – Комментарий для СМИ. Первое: нами уже приняты меры по отпуску спиртосодержащих препаратов. Не больше двух в руки и это… маленькие пузырьки! Обязательно дай это в ТАСС! Президент сказал – а мы уже сделали – вот логика, понимаешь?

Пресс-секретарь прилежно записывал.

- Дальше. Чтобы исключить подобные случаи, мы рассматриваем вопрос о рецептурном отпуске спиртосодержащих препаратов в принципе.

- Вероника Игоревна! – Салагая «пробило» на сообразительность. – А йод, зеленку, валокордин с корвалолом тоже? Пенсы нас не поймут… Последние из дешевых лекарств отнимаем… А если ребенка в летний лагерь отправить или аптечку на дачу собрать?

- Вообще-то да, - министр задумалась. – Люди же привыкли, что пузырек всегда под рукой… лекарство каждого дня, так сказать… принимаются в микродозах… Что-нибудь придумаем! Сейчас это не важно – надо поручение закрыть и отчитаться. Думать будем потом! Что у нас еще?

- Думаю, надо что-то сказать по поводу продажи алкоголя вообще. Онищенко, вон, вчера с инициативой выступил… - в голосе Салагая звучала нескрываемая зависть к более головастым коллегам по цеху из окружения бывшего санврача всея Руси.

- И что на этот раз? Никак от выборов не отойдет? – не удержалась от ехидства Скворцова.

- Предложил запретить детское шампанское. Говорит, это имитация распития алкоголя, приучает, дескать, подрастающее поколение…

- Ну а мы его перебьем! – министр торжествовала – Надо освежить тезис о том, что я выступаю за продажу алкоголя только с 21 года!

- А чем аргументировать? – Салагай снова взялся за ручку.

- Ну… что до 21 года продолжается детский возраст! И сослаться на страны Европы и США!

- Так это… - пресс-секретарь запнулся, - с политической точки зрения это не очень сегодня…

- Ничего! – Скворцову явно накрывала волна решительности. – Это у нас детство в 18 лет заканчивается, а в цивилизованных странах… Как это сейчас говорят в Интернете? А, вспомнила – онижедети!!

- Вероника Игоревна! – не выдержал Салагай. – Они и так, каждый первый, инфантильны до безобразия. Да и потом – если призывной возраст в армию 18 лет, то… что-то не клеится… с детьми-то!

Креативную сессию прервала неожиданно появившаяся секретарша.

- Вероника Игоревна, из Администрации и Правительства просят срочно рассмотреть, - сказала она и положила на стол пухлую пачку бумаг. – Срок сегодня-завтра!

- Что здесь? – министр начала листать распечатки. – Так… Магадан… почему из аптек пропади дешевые лекарства Опять Иркутск… Что? Следственный комитет? «В психоневрологическом детском интернате в течение полугода детям не выделялось памперсов – денег не было…. Многие дети не могут глотать. Им нужны жидкие лекарства. На них денег нет. На детские таблетированные препараты также денег нет. Берутся взрослые таблетки, делятся персоналом, толкутся и даются детям»… Зарплата врача 10 тысяч, медсестры 9 тысяч… Это как? Мы же на каждом углу говорим, что средняя зарплата врача почти 49 тысяч, а младшего персонала 18 тысяч! Кто врет-то?

- Следственный комитет, Вероника Игоревна! - попытался сострить Салагай.

- Иди, работай! Готовь ответ! – министра трясло, левая щека и часть шеи традиционно покраснела. – И не забудь еще про комментарий к инициативе Кудрина о приватизации медицины. Надо же народ готовить…

Пресс-секретарь тихо вышел. Сердце бешено стучало. «Корвалола бы», мелькнуло в голове министра. «Не больше двух в руки, подруга! И про микродозы не забывай!» раздался хриплый голос за спиной. Скворцова рывком развернулась. В кабинете никого не было – и лишь на столике победно стояли две бутылочки с разводными мостами Питера и знакомым до жути словом на этикетке.

Читайте также
Московские власти заподозрили в многомиллионной переплате за медицинские препараты
Субтотальный здравохран
Тяжелобольным пациентам при жизни придется писать отказ от посмертного донорства
Сейчас на главной
Горячие новости
Не время отдыхать
«Так или иначе, идут телефонные звонки, по оперативным вопросам он помногу раз в день общается с членами кабинета министров, получает доклады по линии силовых ведомств и спецслужб», - сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
Горячие новости
«Лимузин Путина» выставили на продажу
Автор объявления неизвестен. Сообщается только, что он из Москвы. В объявлении говорится о продаже лимузина Mercedes-Benz S 600 Pullman серии W140 1995 года выпуска с пробегом 25 тысяч километров, которым якобы пользовался российский президент
Горячие новости
Глава РУСАДА признала существование в России допинг-системы
Врио главы Российского антидопингового агентства Анна Анцелиович признала существование допинг-системы в стране. «Это был институциональный сговор», — заявила Анцелиович в интервью The New York Times
Горячие новости
США введут санкции против России из-за вмешательства в ход выборов в стране
Президент США Барака Обама перед уходом в отставку может ввести новые санкции против России. На это раз Белый дом собирается наказать Москву за вмешательство в ход американских выборов
Горячие новости
О спорт, ты – пир!
Детско-юношеская спортивная база «Детский берег Строгино» оказалась под угрозой ликвидации из-за градостроительных планов московских властей. Столичный департамент спорта и туризма планирует построить на берегу Строгинской поймы Москвы-реки административное здание
авиакатастрофа
Причину трагедии Ту-154 раскроют «черные ящики»
Основной самописец, поднятый с борта разбившегося Ту-154 доставлен в Центральный научно-исследовательский институт ВВС России. Если «черный ящик» не сильно поврежден, причина катастрофы станет известна в ближайшее время.
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

Горячие новости
Причиной крушения самолета Ту-154 могли стать закрылки
Специалисты расшифровали речевой самописец лайнера и сообщили, что последними были слова пилотов о закрылках. Один из пилотов кричит сначала «Закрылки, с**а!», а затем: «Командир, падаем!». После этого разговор прерывается
Горячие новости
«Анжи» объявил распродажу своих ведущих футболистов
В объявлении на официальном сайте «Анжи» говорится, что «по ряду объективных причин, в том числе финансового характера», клуб вынужден осуществить продажу ведущих игроков в другие команды
Горячие новости
Российским авиакомпаниям разрешат летать в Египет в январе 2017 года
Российские авиакомпании смогут начать полеты в Египет уже в январе 2017 года. Январь в качестве «весьма вероятного срока» назвал глава Министерства транспорта России Максим Соколов
Горячие новости
Samsung Galaxy Note 7 стал худшим гаджетом 2016 года
г=Главным разочарованием 2016 года сал смартфон южнокорейской компании Samsung - Galaxy Note 7. Напомним, в связи с многочисленными случаями самовозгорания смартфонов данной модели их продажа и выпуск были остановлены
Горячие новости
Российские аптеки будут продавать йод и зеленку по рецептам
В России в связи с планами ввести ограничения на продажу спиртосодержащей продукции реализовывать по рецепту будут даже йод и зеленку. Об этом сообщил вице-премьер Александр Хлопонин
Авторская колонка
Не только доктор Лиза
Да, в самолёте была доктор Лиза – легендарный человек. Но ведь там еще и другие были. Жуткая катастрофа под Новый Год унесла жизни и прочих, о которых слово «прочие» сказать-то и язык не поворачивается.
Ганапольский Матвей
Горячие новости
Признаков взрыва на борту Ту-154 не обнаружено
Эксперты, участвующие в расследовании авиакатастрофы в Сочи, сообщили об отсутствии признаков воздействия взрыва или пламени на борту самолета перед его крушением. На обнаруженных обломках лайнера не найдено следов взрывчатки
Горячие новости
Не имей 100 друзей, а имей 500 рублей
Московский волейбольный клуб «Динамо» заподозрили в найме болельщиков для команды за деньги. Зрительская массовка понадобилась на матчи «Финала четырех» женского Кубка России. Спортивное мероприятие пройдет в Казани
Горячие новости
Московские аэропорты отменили более 40 авиарейсов на 27 декабря
С чем связаны изменения в расписании вылетов, не сообщается. Синоптики отметили, что погода в российской столице «обычная»: температура воздуха составит около 2 градусов тепла, ожидаются мокрый снег и дождь
Горячие новости
Могут себе позволить
Чиновников Департамента здравоохранения Москвы заподозрили в многомиллионной переплате за медицинские препараты. Об этом говорится в заявлении бывшего главврача 62-й больницы Москвы Анатолия Махсона, которое он направил в ФСБ России
Горячие новости
Разбившийся в Сочи самолет Ту-154 мог упасть по причине перегруза
В деле о крушении лайнера Ту-154 летного отряда Министерства обороны РФ в Сочи появилась еще одна версия. Эксперты предполагают, что лайнер мог погубить перегруз. В пользу этой версии говорит тот факт, что самолет летел слишком низко
авиакатастрофа
Взлет перешел в падение
25 декабря утром при вылете из Сочи потерпел катастрофу военно-транспортный самолет Ту-154. Он должен был доставить в Сирию Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, съемочные группы «Первого канала», НТВ и «Звезды»