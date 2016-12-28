Владимир Путин в новогодние каникулы останется без полноценного отдыха
«Так или иначе, идут телефонные звонки, по оперативным вопросам он помногу раз в день общается с членами кабинета министров, получает доклады по линии силовых ведомств и спецслужб», - сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
Президент России Владимир Путин в новогодние каникулы останется без полноценного отдыха. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Так или иначе, идут телефонные звонки, по оперативным вопросам он помногу раз в день общается с членами кабинета министров, получает доклады по линии силовых ведомств и спецслужб», - заявил Песков в беседе с ТАСС.
В то же время глава государства постарается использовать свободное время для занятий спортом и других своих увлечений. Песков напомнил, что Путин играет в хоккей, плавает, катается на горных лыжах.
Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос, что будет стоять на новогоднем столе главы государства. По его словам, президент весьма скромен в плане пищевых предпочтений и предпочитает «скромную и здоровую еду».
Напомним, что премьер-министр Дмитрий Песков ранее сообщил, что на его столе в Новый год будут только отечественные продукты.
Новогодние каникулы в России начнутся в субботу, 31 декабря, и продлятся до 8 января включительно.