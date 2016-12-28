«Лимузин Путина» Mercedes-Benz S 600 Pullman выставили на продажу
Автор объявления неизвестен. Сообщается только, что он из Москвы. В объявлении говорится о продаже лимузина Mercedes-Benz S 600 Pullman серии W140 1995 года выпуска с пробегом 25 тысяч километров, которым якобы пользовался российский президент
Бронированный лимузин президента России Владимира Путина выставили на продажу. Объявление о продаже автомобиля главы государства появилось на популярном в Германии сайте Mobile.de.
Автор объявления неизвестен. Сообщается только, что он из Москвы. В объявлении говорится о продаже лимузина Mercedes-Benz S 600 Pullman серии W140 1995 года выпуска с пробегом 25 тысяч километров, которым якобы пользовался российский президент.
«Лимузин Путина» продается по цене 1,3 млн евро (примерно 82,5 млн рублей).
Информации о том, что выставленный на продажу лимузин действительно использовался Владимиром Путиным, нет.
Стоит отметить, что ранее в США на торги был выставлен автомобиль «Запорожец» аналогичный тому, который был когда-то у Путина, сообщает Znak.com.