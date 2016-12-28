Детско-юношескую спортивную базу в Строгино ликвидируют ради административной стройки
Детско-юношеская спортивная база «Детский берег Строгино» оказалась под угрозой ликвидации из-за градостроительных планов московских властей. Столичный департамент спорта и туризма планирует построить на берегу Строгинской поймы Москвы-реки административное здание
Детско-юношеская спортивная база «Детский берег Строгино» оказалась под угрозой ликвидации из-за градостроительных планов московских властей. Столичный департамент спорта и туризма планирует построить на берегу Строгинской поймы Москвы-реки административное здание.
Отметим, что в настоящее время на берегу Строгинской поймы работают девять спортивных организаций для детей и подростков. Бесплатно там занимаются около 300 детей.
Работники клуба «Детский берег Строгино» неоднократно обращались в мэрию с просьбой официально узаконить свою деятельность, так как изначально участок земли был ничейных. Чиновники обещали, что решат вопрос и что работу с детьми нужно продолжать.
Однако затем участком спортивной базы заинтересовался Москомспорт, а префектура СЗАО ведомство поддержала. Позднее чиновники признали самостроем контейнеры для хранения снаряжения и парусных судов и часть из них демонтировали.
В 2014 году участок земли официально передали Спортивной школе №26, подведомственной Москомспорту. По периметру территории установили забор и выставили охрану.
Инструктор клуба Андрей Шершаков рассказал «Открытой России», что чиновники предлагали всем желающим перейти в спортшколу №26 и продолжать свою деятельность. Однако в клубе «Детский берег» отметили, что данное предложение подходит не всем. Далеко не у всех инструкторов есть образование, чтобы работать в школе, а прием детей туда осуществляется только с 9 лет.
Представители базы обеспокоены еще и тем, что программа обучения, по их мнению, сузится: «Мы обучаем походам, морскому делу, спасательному делу — к конкретным видам спорта это не всегда имеет прямое отношение. Совершенно другая у детей мотивация. Мы организовывали досуг, а в спортшколе именно спорт, все строго регламентировано».
По словам Шершакова, дальнейшая экспансия Москомспорта на территорию «Берега» фактически уничтожит всю деятельность, которая развивалась тут годами.
Кроме того, Москомспорт с 2016 года начал на участке клуба «благоустройство», которое предполагает вырубку деревьев и строительство административного здания для спортивной школы. Согласно сайту госзакупок, на строительство здания власти планируют потратить 100 млн рублей.
По словам Шершакова, экологическую экспертизу прошел один проект, а на конкурс выставлен уже совсем другой. Так, Москомспорт выдал за «легковозводимое сооружение» капитальную застройку общей площадью более 2 000 кв. м.
Представители «Берега» намерены добиться отмены постановления правительства Москвы о передаче земельного участка Спортивной школе № 26 и вернуть базу себе.