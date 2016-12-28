Причиной крушения самолета Ту-154 в Черном море могли стать проблемы с закрылками
Специалисты расшифровали речевой самописец лайнера и сообщили, что последними были слова пилотов о закрылках. Один из пилотов кричит сначала «Закрылки, с**а!», а затем: «Командир, падаем!». После этого разговор прерывается
Стали известны последние слова членов экипажа самолета Ту-154 летного отряда Минобороны РФ, который потерпел крушение в Черном море 25 декабря.
Специалисты расшифровали речевой самописец лайнера и сообщили, что последними были слова пилотов о закрылках. Один из пилотов кричит сначала «Закрылки, с**а!», а затем: «Командир, падаем!». После этого разговор прерывается, сообщает портал Life.
Большую ясность о том, что происходило на борту разбившегося лайнера, должна внести расшифровка параметрического самописца.
Эксперты, комментируя данные расшифровки речевого самописца, отметили, что проблемы с закрылками могут сделать самолет неуправляемым. Разность подъемной силы на одном и втором крыле начинает переворачивать самолет. При таких сильных кренах управлять лайнером очень тяжело.
Ранее эксперты предположили, что пилоты вывели самолет на закритические углы атаки, в результате чего машина вместо набора высоты опустилась к морю, задела хвостом поверхность воды, развалилась и затонула.
Также сообщается, что следователи нашли еще одного очевидца авиакатастрофы, который снял происходящее на видео. Запись изъята, с ней работают следователи.
Самолет Ту-154 Минобороны России выполнял рейс из Москвы на российскую военную базу в Сирии с дозаправкой в Адлере. Через несколько минут после взлета лайнер пропал с радаров. Обломки воздушного судна обнаружили в Черном море.
На борту самолета находились 92 человека, в том числе журналисты и артисты ансамбля имени Александрова. Все они погибли.