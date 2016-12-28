Российским авиакомпаниям разрешат летать в Египет в январе 2017 года
Российские авиакомпании смогут начать полеты в Египет уже в январе 2017 года. Январь в качестве «весьма вероятного срока» назвал глава Министерства транспорта России Максим Соколов
Российские авиакомпании смогут начать полеты в Египет уже в январе 2017 года. Январь в качестве «весьма вероятного срока» назвал глава Министерства транспорта России Максим Соколов.
По словам министра Соколова, решение о приостановке полетов в Египет принималось руководством страны на основании экспертных материалов и заключений. По состоянию на сегодняшний день, соглашение по авиационной безопасности с египетской стороной практически согласовано.
Отметим, что ранее СМИ со ссылкой на источники в правительстве и туристической отрасли называли разные даты возобновления полетов в Египет, однако ни один из этих прогнозов так и не оправдался.
Открытие данного авианаправления затягивается в основном из-за недовольства российских экспертов уровнем безопасности в аэропортах египетских городов.
Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после крушения на Синайском полуострове российского самолета, на борту которого находилось 224 человека. Самолет компании «Когалымавиа» выполнял рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.
По данным ФСБ России, в пассажирском самолете взорвалась бомба, которая была заложена во время подготовки лайнера в аэропорту Шарм-эль-Шейха.