Меню
Общество
Кто и зачем следит за московскими водителями
Общество
28 декабря 00:07

Российским авиакомпаниям разрешат летать в Египет в январе 2017 года

Российские авиакомпании смогут начать полеты в Египет уже в январе 2017 года. Январь в качестве «весьма вероятного срока» назвал глава Министерства транспорта России Максим Соколов

Российские авиакомпании смогут начать полеты в Египет уже в январе 2017 года. Январь в качестве «весьма вероятного срока» назвал глава Министерства транспорта России Максим Соколов.

По словам министра Соколова, решение о приостановке полетов в Египет принималось руководством страны на основании экспертных материалов и заключений. По состоянию на сегодняшний день, соглашение по авиационной безопасности с египетской стороной практически согласовано.

Отметим, что ранее СМИ со ссылкой на источники в правительстве и туристической отрасли называли разные даты возобновления полетов в Египет, однако ни один из этих прогнозов так и не оправдался.

Открытие данного авианаправления затягивается в основном из-за недовольства российских экспертов уровнем безопасности в аэропортах египетских городов.

Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после крушения на Синайском полуострове российского самолета, на борту которого находилось 224 человека. Самолет компании «Когалымавиа» выполнял рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.

По данным ФСБ России, в пассажирском самолете взорвалась бомба, которая была заложена во время подготовки лайнера в аэропорту Шарм-эль-Шейха.

Читайте также
Россия «шокировала» Египет решением отложить возобновление рейсов между странами
Авиасообщение между Россией и Египтом восстановят на этой неделе
Египет пообещал предоставить российским туристам новый терминал в аэропорту
Сейчас на главной
авиакатастрофа
Причину трагедии Ту-154 раскроют «черные ящики»
Основной самописец, поднятый с борта разбившегося Ту-154 доставлен в Центральный научно-исследовательский институт ВВС России. Если «черный ящик» не сильно поврежден, причина катастрофы станет известна в ближайшее время.
Горячие новости
Причиной крушения самолета Ту-154 могли стать закрылки
Специалисты расшифровали речевой самописец лайнера и сообщили, что последними были слова пилотов о закрылках. Один из пилотов кричит сначала «Закрылки, с**а!», а затем: «Командир, падаем!». После этого разговор прерывается
Горячие новости
«Анжи» объявил распродажу своих ведущих футболистов
В объявлении на официальном сайте «Анжи» говорится, что «по ряду объективных причин, в том числе финансового характера», клуб вынужден осуществить продажу ведущих игроков в другие команды
Горячие новости
Samsung Galaxy Note 7 стал худшим гаджетом 2016 года
г=Главным разочарованием 2016 года сал смартфон южнокорейской компании Samsung - Galaxy Note 7. Напомним, в связи с многочисленными случаями самовозгорания смартфонов данной модели их продажа и выпуск были остановлены
Горячие новости
Российские аптеки будут продавать йод и зеленку по рецептам
В России в связи с планами ввести ограничения на продажу спиртосодержащей продукции реализовывать по рецепту будут даже йод и зеленку. Об этом сообщил вице-премьер Александр Хлопонин
Авторская колонка
Не только доктор Лиза
Да, в самолёте была доктор Лиза – легендарный человек. Но ведь там еще и другие были. Жуткая катастрофа под Новый Год унесла жизни и прочих, о которых слово «прочие» сказать-то и язык не поворачивается.
Ганапольский Матвей
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

Горячие новости
Признаков взрыва на борту Ту-154 не обнаружено
Эксперты, участвующие в расследовании авиакатастрофы в Сочи, сообщили об отсутствии признаков воздействия взрыва или пламени на борту самолета перед его крушением. На обнаруженных обломках лайнера не найдено следов взрывчатки
Горячие новости
Не имей 100 друзей, а имей 500 рублей
Московский волейбольный клуб «Динамо» заподозрили в найме болельщиков для команды за деньги. Зрительская массовка понадобилась на матчи «Финала четырех» женского Кубка России. Спортивное мероприятие пройдет в Казани
Горячие новости
Московские аэропорты отменили более 40 авиарейсов на 27 декабря
С чем связаны изменения в расписании вылетов, не сообщается. Синоптики отметили, что погода в российской столице «обычная»: температура воздуха составит около 2 градусов тепла, ожидаются мокрый снег и дождь
Горячие новости
Могут себе позволить
Чиновников Департамента здравоохранения Москвы заподозрили в многомиллионной переплате за медицинские препараты. Об этом говорится в заявлении бывшего главврача 62-й больницы Москвы Анатолия Махсона, которое он направил в ФСБ России
Горячие новости
Разбившийся в Сочи самолет Ту-154 мог упасть по причине перегруза
В деле о крушении лайнера Ту-154 летного отряда Министерства обороны РФ в Сочи появилась еще одна версия. Эксперты предполагают, что лайнер мог погубить перегруз. В пользу этой версии говорит тот факт, что самолет летел слишком низко
авиакатастрофа
Взлет перешел в падение
25 декабря утром при вылете из Сочи потерпел катастрофу военно-транспортный самолет Ту-154. Он должен был доставить в Сирию Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, съемочные группы «Первого канала», НТВ и «Звезды»
Горячие новости
Минэнерго назвало провокацией сведения о росте цен на бензин в 2017 году
«Все разговоры о возможной динамике роста цены - это провокация, попытка дернуть рынок, а не тенденция. Отрасль консолидированная, мы слышим друг друга, понимание есть», - заявил Молодцов
Горячие новости
В Петербурге завершилась стройка десятилетия
Компания «Метрострой» объявила о завершении строительства стадиона с рабочим названием «Зенит-Арена» на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Представитель подрядчика Екатерина Гигиняк сообщила, что документы о сдаче стадиона в эксплуатацию должны быть подписаны 26 декабря
Горячие новости
Следователи проверяют версию о заправке самолета Ту-154 некачественным топливом
Эксперты в качестве еще одной версии крушения самолета Ту-154 летного отряда Минобороны назвали некачественное топливо, которым лайнер заправили в аэропорту Адлера
Горячие новости
Известный певец Джордж Майкл скончался в возрасте 53 лет
Известный британский певец Джордж Майкл скончался в возрасте 53 лет. По данным западных СМИ, которые ссылаются на родственников музыканта, он умер «мирно у себя дома»
Горячие новости
«Коммунисты России» выдвинут своего кандидата на выборах президента
Партия «Коммунисты России» объявила о планах выдвинуть своего кандидата на выборах президента России в марте 2018 года. Кандидат будет выдвинут после официального объявления о начале избирательной кампании
Горячие новости
Опубликован полный список пассажиров разбившегося в Сочи самолета Ту-154
Родственники пассажиров, погибших в результате крушения самолета Ту-154 в Черном море, прибывают в Сочи специальными рейсами. Местные власти сообщили, что для них выделены помещения в нескольких санаториях. В аэропорту города Сочи работают пункты медико-психологической помощи