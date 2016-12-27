Российские аптеки будут продавать йод и зеленку по рецептам
В России в связи с планами ввести ограничения на продажу спиртосодержащей продукции реализовывать по рецепту будут даже йод и зеленку. Об этом сообщил вице-премьер Александр Хлопонин
В России в связи с планами ввести ограничения на продажу спиртосодержащей продукции реализовывать по рецепту будут даже йод и зеленку. Об этом сообщил вице-премьер Александр Хлопонин.
По словам правительственного чиновника, препарат валокордин и ему подобные с начала 2017 году точно будут продаваться по рецепту. Сейчас в правительстве обсуждают вопрос, стоит ли включать в этот список йод и зеленку и другие препараты, содержащие спирт.
«Но все спиртосодержащие жидкости двойного назначения – однозначно», - заявил Хлопонин, слова которого приводит ТАСС.
«Что касается медицинских препаратов, безусловно, должны продаваться в аптечной сети и по предписанию врачей - так называемым рецептам», - добавил вице-премьер.
Ограничения на продажу спиртосодержащей продукции связаны с массовым отравлением суррогатным алкоголем в Иркутске. С 17 декабря там скончались 77 человек, которые употребляли концентрат для принятия ванн «Боярышник». В составе «Боярышника» обнаружили метиловый спирт (метанол).