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27 декабря 12:59

Эксперты сообщили об отсутствии признаков взрыва на борту Ту-154

Эксперты, участвующие в расследовании авиакатастрофы в Сочи, сообщили об отсутствии признаков воздействия взрыва или пламени на борту самолета перед его крушением. На обнаруженных обломках лайнера не найдено следов взрывчатки

Фото: Вести.ру

Эксперты, участвующие в расследовании авиакатастрофы в Сочи, сообщили об отсутствии признаков воздействия взрыва или пламени на борту самолета перед его крушением.

Ранее также сообщалось, что на обнаруженных обломках лайнера не найдено следов взрывчатки.

Сейчас основными версиями крушения самолета являются технические неполадки, ошибка экипажа, попадание в двигатель посторонних предметов и некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей.

Напомним, что один из очевидцев авиакатастрофы – сотрудник береговой охраны – сообщил, что самолет Ту-154 летел слишком низко и, возможно, пытался совершить посадку на воду. При соприкосновении с поверхностью воды хвост оторвался, а корпус самолета затонул в море.

В то же время бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот Олег Смирнов в беседе с Национальной службой новостей усомнился в этой версии. По его словам, свидетель вряд ли мог в 5 утра разглядеть конфигурацию самолета.

Самолет Ту-154 летного отряда Минобороны, выполнявший рейс в сирийскую Латакию, совершал дозаправку в Адлере. После вылета лайнер пропал с радаров, а затем его обломки нашли в Черном море. В результате авиакатастрофы погибли 92 человека.

Теги: авиакатастрофа в Сочи
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