Московские аэропорты отменили более 40 авиарейсов на 27 декабря
С чем связаны изменения в расписании вылетов, не сообщается. Синоптики отметили, что погода в российской столице «обычная»: температура воздуха составит около 2 градусов тепла, ожидаются мокрый снег и дождь
Московские аэропорты во вторник, 27 декабря, отменили и задержали 44 авиарейса. С чем связаны изменения в расписании вылетов, не сообщается. Синоптики отметили, что погода в российской столице «обычная»: температура воздуха составит около 2 градусов тепла, ожидаются мокрый снег и дождь.
Большая часть отмененных рейсов приходится на «Шереметьево». По данным сервиса «Яндекс.Расписания», в этой воздушной гавани отменили 26 рейсов. Еще 8 рейсов задерживаются.
В «Домодедово» отменили всего три рейса, задержали 14.
Данных о задержках рейсов в аэропортах «Внуково» и «Жуковский» нет.
Отметим, что в декабре московские аэропорты отменили около 80 вылетов.