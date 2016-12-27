Московские власти заподозрили в многомиллионной переплате за медицинские препараты
Чиновников Департамента здравоохранения Москвы заподозрили в многомиллионной переплате за медицинские препараты. Об этом говорится в заявлении бывшего главврача 62-й больницы Москвы Анатолия Махсона, которое он направил в ФСБ России
Чиновников Департамента здравоохранения Москвы заподозрили в многомиллионной переплате за медицинские препараты. Об этом говорится в заявлении бывшего главврача 62-й больницы Москвы Анатолия Махсона, которое он направил в ФСБ России.
Анатолий Махсон оценил переплату в 217 млн рублей и попросил силовиков провести проверку по данному факту.
Бывший главврач 62-й больницы приводит в заявлении сравнительную таблицу по ценам закупки на пять онкологических препаратов, в числе которых трастузумаб, вектибикс и новотакс. Самая большая разница между ценой закупки 62-й больницы и Департамента здравоохранения оказалась по препарату новотакс. Так, больница покупала препарат по цене 2,9 тысячи рублей за единицу, а Департамент – по цене 25,4 тысячи рублей.
Аналогичная ситуация наблюдается и в оплате поставок аппаратов иммуногистохимии, микроскопов, а также источников бесперебойного питания.
По мнению медика, многократное завышение закупочных цен привело к дефициту противоопухолевых препаратов отпускаемых по льготным рецептам в аптеках и как следствие приведет к увеличению смертности от онкозаболеваний, сообщает Republic.
До того как пожаловаться в ФСБ главврач обратился к вице-мэру Москвы Леониду Печатникову. Однако после этого московские власти перевели больницу №62 из автономного учреждения здравоохранения в бюджетное, лишив ее возможности закупать лекарства самостоятельно. С самим Анатолием Махсоном был расторгнут трудовой договор.